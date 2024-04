Ricardo Angoso: Tratar de imponer el socialismo en Honduras sería un suicidio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuba y Venezuela han sido los referentes de la izquierda en Latinoamérica, sin embargo, en Honduras con un gobierno que comparte esa ideología política el intentar imponer un modelo económico o social de esas naciones no sería posible en la actualidad. Esa es la percepción del analista internacional Ricardo Angoso, quien se encuentra de visita en el país y concedió una entrevista a EL HERALDO. “Las sociedades han avanzado demasiado, son demasiado modernas; intentar imponer un modelo tipo el cubano, el venezolano en Honduras creo que sinceramente no sería posible ahora mismo”, manifestó. El sociólogo y periodista se enfatizó que “intentar aplicar los métodos o el modelo cubano en Honduras, Colombia o Chile sería un suicidio, un desastre. Que pretendiente a través de ciertas políticas fiscales crear un modelo parecido o maquillado podría ser, pero tampoco creo que eso ya no es vendible ni aceptable”. A continuación, las preguntas que respondió Angoso a este rotativo relacionadas a temas de geopolítica que incluyen a Honduras.

La entrevista con Angoso:

En el marco de las relaciones entre Honduras y China ¿cree usted que se podría concretar un Tratado de Libre Comercio bilateral? Sería lo deseable evidentemente, después de la forma en que se hizo todo de una forma tan abrupta, rompiendo relaciones con Taiwán que eran relaciones históricas de casi 80 años entre los dos países, esperemos que después de esa ruptura se encuentre ese tratado bilateral porque si no la pregunta es para qué se tomó esa decisión como romper la relación con Taiwán que en muchos aspectos daba numerosos réditos a Honduras; he visto cuando he estado aquí en procesos electorales que muchas veces parte de los prodigios informáticos eran dotados por Taiwán. Esperamos que después de tomar una decisión política tan abrupta y una decisión tan radical eso redunde en beneficio de todos los hondureños en general, se firme ese tratado, que haya inversiones chinas y que eso genere en definitiva lo que debe de generar que es prosperidad y bienestar para los hondureños y empleo, que vengan inversiones. Evidentemente el peso demográfico de China, 1.500 millones no es comparable con el de Taiwán que son 23 millones y eso creo que pesó a la hora de tomar la decisión de romper las relaciones con Taiwán. Lo que está por verse es que vengan las famosas inversiones porque ya en esta región como vimos en Nicaragua les dieron gato por liebre, les prometieron la construcción de viviendas, iban a construir otro famoso canal transoceánico, no se construyó nada. Espero que esta vez China no defraude al pueblo ni al gobierno hondureño, se concreten esas acciones, inversiones y ese tratado, en definitiva.

¿Considera que fue acertada la ruptura diplomática de Honduras con Taiwán en la búsqueda de un mejor socio comercial como lo sería la República de China Popular? Las realidades siempre se imponen sobre el terreno, es decir ahora mismo reconocen Taiwán 11 países, siempre en estas cosas hay que sopesar si sale ganando Honduras con esa decisión o no sale ganando Honduras, eso lo veremos con el paso del tiempo, creo que es demasiado poco tiempo para verlo. Evidentemente China es un gigante y presiona de una forma brutal para que se concreten esas relaciones y se rompan con Taiwán. Pero también en esta vida no todo es blanco ni es negro, hay tonos grises, por ejemplo, yo vivo en Colombia y mantiene relaciones con la China comunista, pero eso no quita para que haya una oficina comercial de Taiwán que está operando ahí y concretas determinadas acciones comerciales, vende la imagen y marca de su país. Mientras que en España tiene relaciones con el gobierno de la China comunista desde 1976 con la muerte del dictador Franco, pero la oficina comercial de Taiwán sigue ahí abierta, opera y hay un nivel de integración y relaciones económicas no muy alto, se pueden combinar las dos cosas. Creo que no tienen que cerrarse todas las puertas con Taiwán.

Al ratificarse el tratado limítrofe entre Honduras y Nicaragua ¿a qué país beneficia o perjudica más desde su apreciación? Pues parece que en El Salvador no le gustó mucho ese tratado, siempre ha habido muchos pleitos. Siempre me llamó la atención que Honduras teniendo dos yeguas tuvo muy desaprovechado el Pacífico y hay que agradecer al expresidente que por cierto está encarcelado Juan Orlando Hernández que le prestara atención a ese asunto que creo que nunca se le prestó la debida atención y creo que es importante porque tener dos yeguas le puede dar una proyección muy distinta a Honduras, si se aprovecha es una gran oportunidad. Ha sido una magnífica idea el buscar esa proyección exterior de Honduras hacia el Pacífico que estaba desaprovechada totalmente.



¿Qué opinión le merece la penetración de China y Rusia en América Latina en los últimos años?



China y Rusia en los últimos años han penetrado y han venido a ocupar un espacio que ha ido dejando paulatinamente los Estados Unidos, hay que reconocer que desde 1991 hay una realidad con la caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética pues Estados Unidos, ya como la Guerra Fría había pasado ha tenido un gran desinterés hacia los asuntos de América Latina, el interés decreció. Ha habido administraciones que han tenido un desinterés total por América Latina como la administración de Donald Trump, pues esos espacios los ha ido llenando China y Rusia que han tenido una diplomacia mucho más activa en el continente que la de Estados Unidos. Habrá que ver si China y Rusia tienen la potencia, son capaces de generar inversiones, de crear empleos, un capital económico y humano en términos de desarrollo. Es un poco pronto todavía para ver si eso se va a concretar en naciones, que generen desarrollo, bienestar.

¿Qué valoraciones tiene sobre la influencia geopolítica de Cuba junto a Venezuela en Latinoamérica, particularmente con Honduras? Al final Venezuela acabó de colonia de Cuba, no viceversa, es curioso y siempre me llamó la atención que la izquierda Latinoamericana tiene como referente, ejemplo de desarrollo a Cuba que es un desastre, un fracaso constatado en todos los terrenos, nadie emigra a Cuba. . . Porque es el paraíso socialista. Si usted desde la izquierda quiere defender el modelo chino tiene un pase porque han llegado a altos niveles de desarrollo tecnológico, de desarrollo de todo tipo, si usted me defiende a Vietnam yo lo entiendo, pero es que a Cuba no lo defiende nadie, es indefendible, insostenible, no es modelo de nada. El impacto que puede tener en la región es cada vez menor, van surgiendo nuevos líderes de izquierda, más modernos como Boric en Chile o el caso de Petro en Colombia no se mira tanto ya en el espejo de Cuba. Intentar aplicar los métodos o el modelo cubano en Honduras, Colombia o Chile sería un suicidio, un desastre. Que pretenden a través de ciertas políticas fiscales crear un modelo parecido o maquillado podría ser, pero tampoco creo que eso ya es vendible ni aceptable, yo creo que las sociedades han avanzado demasiado, son demasiado modernos, intentar imponer un modelo tipo el cubano, el venezolano en Honduras creo que sinceramente no sería posible ahora mismo. En Venezuela nuevamente vamos a un proceso electoral en el cual no va haber elecciones libres y lo que más me sorprende es que los Estados Unidos lo poco que ha presionado y lo condescendiente que ha sido con el régimen de Maduro y nadie entiende muy bien esa condescendencia. La gente acaba votando con los pies, que es yéndose del país. Según el último censo que había en Venezuela había 32 millones de habitantes, se ha ido unos ocho o nueve millones, significa que se ha ido entre un 25% a 30% del país, en términos de capital humano piense usted que esa es la gente... más preparada, la más joven, es un país que está absolutamente descapitalizado.

¿Cree que seguirá teniendo un mayor peso la izquierda en las naciones de Latinoamérica o irá perdiendo popularidad y aceptación? Hubo un presidente de China que dijo da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Yo creo que la izquierda tendrá éxito o no electoralmente en los próximos años en América Latina en función de los éxitos sociales y económicos que consigan, es decir los gobernantes de América Latina bien sean de izquierda o de derecha no son capaces de revertir esos dos problemas que son la pobreza y la falta de empleo que empuja a millones de personas a la inmigración, esa izquierda y derecha también se irá desgastando porque aquí no solo ha fracasado la izquierda, tenemos gobiernos como el de Piñera en Chile, Macri en Argentina que fracasaron estrepitosamente, que venían con nuevas recetas, nuevas ideas, sin embargo, no tuvieron éxito en términos económicos y sociales. El éxito en términos electorales de estos movimientos y partidos vendrá en función de dos variables, de que tengan éxito en la lucha contra la pobreza y generación de empleo.

¿Por qué los gobiernos de ideología de izquierda en su afán de combatir la corrupción terminan cometiendo actos irregulares que han venido cuestionando?

La corrupción es endémica en América Latina y afecta tanto a la derecha como a la izquierda.



Creo que el problema el caso que más conozco es el de Colombia, hay una inercia tremenda de las administraciones del pasado que el que llega al gobierno acaba cayendo en las mismas fallas y en las mismas mañas.



En el caso de Colombia y en muchos países de América Latina reina un absoluto nepotismo tremendo, las administraciones como un botón a repartir al llegar al gobierno, no están ni los más aptos ni los más preparados, sino los amigos del gobernante de turno; los recursos que se deben emplear para desarrollar la salud, la educación, para construir carreteras al final son absolutamente saqueados.



Lo que vemos en estos países de Latinoamérica no es que haya corrupción, hay saqueo de las arcas públicas.