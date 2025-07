Suspendida la sesión en el CNE; consejera suplente Karen Martínez no se integró a la convocatoria

Tegucigalpa, Honduras.- Una vez más, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo que suspender su sesión al no completarse el quorum necesario. La consejera suplente Karen Martínez no se presentó.

Karen Martínez, había sido convocada por la ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa, quien representa al Partido Libertad y Refundación (Libre) en el pleno del CNE y que desde la semana pasada se niega a presentarse a las sesiones del órgano electoral, aduciendo que no se prestará a aprobar que el conteo de votos en las elecciones generales sea llevado a cabo por el TREP y por representantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), pues según él, no debe haber injerencia humana en la verificación, como lo plantean las consejeras del Partido Nacional y Liberal.

Martínez, también expresó que no puede participar en decisiones sobre temas previamente discutidos si no se cumplen los procedimientos legales establecidos, como el quorum reglamentario y una convocatoria formal emitida con al menos diez días de anticipación, conforme al reglamento de sesiones del pleno.

López detalló que sostuvo dos reuniones con la consejera Ana Paola Hall, una de ellas de trabajo, pero nuevamente el consejero Marlon Ochoa no se presentó.

“Nos reunimos para intentar dar inicio a la sesión extraordinaria. La consejera suplente Karen Martínez, quien no forma parte del pleno de conformidad con la parte final del artículo 17, tampoco se integró”, apuntó López.

En referencia a las justificaciones dadas, aseguró, se habla de órdenes ilegales: "La presidencia del CNE no da órdenes a los consejeros. Tenemos la misma magistratura. No existe una jerarquía superior”.

Finalmente, cuestionó los señalamientos personales en su contra: “Insisto en que las creencias personales y las aseveraciones no constituyen lo que las demás personas son. En ese sentido, el consejero no está teniendo la reflexión necesaria para entender que lo que él piense de mí no me define”.