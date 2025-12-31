¿Se propuso leer más en 2026? 10 libros con los que puede iniciar el hábito

Aquí un listado pensado especialmente para principiantes, con una breve explicación de por qué cada título funciona bien para construir el hábito de leer.
La sombra del viento — Carlos Ruiz Zafón. Misterio, amor por los libros y una trama absorbente. Ideal para engancharte con una historia bien contada y personajes memorables.
La ladrona de libros — Markus Zusak. Una historia emotiva ambientada en la Segunda Guerra Mundial vista desde una voz original. A pesar de su tema profundo, la narración te atrapa sin esfuerzo.
La guía del autoestopista galáctico — Douglas Adams. Humor británico, aventuras espaciales y frases memorables. Si te gusta la ciencia ficción con humor absurdo, este libro es perfecto para empezar con diversión.
El viejo y el mar — Ernest Hemingway. Clásico breve con estilo claro. Trata sobre la épica lucha de Santiago, un viejo pescador cubano, contra un gigantesco pez espada (marlín) que captura mar adentro tras 84 días de mala suerte, simbolizando la perseverancia, la dignidad y la resistencia humana.
El principito — Antoine de Saint-Exupéry. Un clásico breve con mucho corazón. Fácil de leer, profundo en significado y perfecto para reflexionar sobre la vida y la infancia.
El alquimista — Paulo Coelho. Una fábula inspiradora sobre seguir tus sueños y encontrar sentido en la vida. Lenguaje claro, historia emotiva y ritmo ágil lo hacen ideal para quienes retoman la lectura.
Nunca te pares — Phil Knight. Una autobiografía inspiradora del fundador de Nike. Cuenta una historia real de retos, creatividad y pasión, con tono claro y cautivante.
El monje que vendió su Ferrari — Robin Sharma. Una fábula moderna de desarrollo personal con lecciones claras y mensajes motivadores. Muy recomendado para comenzar a leer por placer y aprendizaje.
El curioso incidente del perro a medianoche — Mark Haddon. Narrado desde una perspectiva única, con un estilo sencillo y directo, ideal para lectores que buscan una historia diferente sin complicaciones.
La elegancia del erizo — Muriel Barbery. Una novela corta con personajes encantadores y reflexiones profundas sobre la vida y la belleza cotidiana. Atrapa con su estilo cercano y elegante.
Los hombres me explican cosas — Rebecca Solnit. Ensayo poderoso, breve y directo sobre feminismo, comunicación y sociedad. Perfecto si te interesa pensamiento crítico sin un lenguaje complicado.