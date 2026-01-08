  1. Inicio
"Una salvajada": Antonio Rivera Callejas denuncia extrema violencia en el Congreso y pide suspender sesión

El diputado Antonio Rivera Callejas calificó de salvajada la violencia en el Congreso Nacional y solicitó la suspensión inmediata de la sesión ante los incidentes.

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 17:13
El Heraldo Videos