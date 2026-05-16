Festival Los Confines: poesía que une culturas desde Honduras

La frase resume el significado del Festival Internacional de Poesía Los Confines , considerado uno de los espacios poéticos multiculturales más importantes de América.

Gracias, Lempira.- El escritor Luis Lezama Bárcenas afirmó una vez que “que un país como Honduras exista todavía es un milagro, pero que en un país como Honduras existan festivales de poesía, es un milagro dentro de otro milagro”.

El encuentro nació en Gracias, Lempira, pero con el paso de los años también ha extendido sus actividades a Copán Ruinas y Tegucigalpa.

Sin embargo, algunos milagros nacen de los sueños, los compromisos y las visiones compartidas. Una de las instituciones fundamentales en la historia del festival ha sido el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), entidad que ha respaldado el proyecto desde sus inicios y que se mantiene como su patrocinador más longevo.

Ricardo Ramón Jarné, director del CCET, define el evento como “un espacio de relevancia continental que fomenta el intercambio cultural y la lectura”. Además, destacó el apoyo brindado a las actividades del festival y a la publicación de 35 libros vinculados al encuentro literario.

Como parte de esa colaboración, el CCET gestionó la participación de la poeta, novelista y académica española Corina Oproae, quien impartirá un taller creativo en el Diplomado Internacional en Escritura Creativa.

También sobresale el respaldo de la Cámara de Turismo de Gracias, integrada por empresarios que apuestan por la cultura como una herramienta para fortalecer el posicionamiento turístico y cultural de la ciudad.

Entre los aliados permanentes figuran además las alcaldías de Gracias y Copán Ruinas; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que junto con el festival convoca al Premio Estudiantil de Poesía Amanda Castro; y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede habitual de diversas actividades.

Diario EL HERALDO también participa mediante la publicación, junto al CCET, de una serie de plaquettes digitales de autores invitados, con el objetivo de acercar la poesía a nuevos lectores.

En los últimos años se han incorporado otras entidades, entre ellas la Universidad Metropolitana de Honduras, la Unión Europea y las bibliotecas Blue Lupin, donde también se desarrollan actividades culturales.

En el ámbito editorial destacan Ediciones Malpaso y Editorial Efímera, responsables de la colección Poetas en Los Confines, que ya supera los 200 títulos publicados.

Entre las instituciones internacionales colaboradoras se encuentran el Festival de Trois-Rivières, el Fondo de Cultura de Irlanda, el Fondo de Cultura de Austria, el Festival Internacional La Guagua, Flanders Literature, el Fondo Sueco de Cultura, el Fondo de Cultura de Eslovenia, el Fondo de Cultura de Estonia y la Universidad de Salem.