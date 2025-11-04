Acelerador lineal para tratar pacientes con cáncer en el San Felipe funcionará a partir de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de enero del 2026, los pacientes oncológicos del Hospital General San Felipe recibirán su radioterapia con el moderno acelerador lineal que adquirió la Secretaría de Salud (Sesal). El equipo que llegó hace algunos días al centro hospitalario se comenzará a instalar en el búnker de oncología en las próximas semanas, aseguraron las autoridades del hospital. "Estamos en la etapa de instalación; se están afinando los detalles en el búnker para poder ya trasladar el equipo de forma correcta en estos días y se prevé que a finales de diciembre e inicios de enero ya el equipo tenga su funcionalidad", indicó el subdirector del Hospital, Pavel Ortiz.

Agregó que el acelerador lineal es el primer equipo de este tipo que se instalará en la sistema sanitario público, lo que reducirá el gasto económico que tienen muchos pacientes que deben buscar instituciones privadas para recibir su tratamiento contra el cáncer. El equipo contiene tecnología innovadora, con la cual se verán beneficiados todos los pacientes oncológicos. La radioterapia por medio de acelerador lineal ataca directamente el tumor sin dañar los tejidos adyacentes; y trata diferentes tipos de cáncer como el de pulmón, cáncer de huesos, cáncer de próstata, entre otros.

"Va ser de mucha mucha ayuda frente a aquellos pacientes que tienen un cáncer en estadio temprano para que ese cáncer no se logre metastizar a otro lugar", explicó

Para los que tienen la enfermedad más avanzada el equipo ayudará a que se logre reducir las lesiones tumorales y el paciente se pueda someter a operación. Actualmente los enfermos de cáncer que reciben radioterapia son trasladados al Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, con quien el hospital tiene un convenio. Sin embargo, al entrar en funcionamiento el acelerador lineal se atenderán a los pacientes en el hospital. Son cerca de 120 personas diarias que son atendidas en el área de oncología en el hospital San Felipe, indicaron las autoridades. "Esto viene a fortalecer lo que es la parte del tratamiento oncológico, principalmente porque ya lo vamos a tener aquí en casa, y vamos a poder disponer y dar una atención más oportuna, más específica al paciente", afirmó el subdirector.