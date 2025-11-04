"Cuando llegue el momento, piensa en Honduras": Romeo Vásquez hace un llamado previo a elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que las autoridades anunciaron un aumento en la recompensa para quienes brinden información sobre su paradero, Romeo Vásquez Velásquez sigue enviando mensajes a través de sus redes sociales.
Esta vez, el exjefe del Estado Mayor Conjunto se pronunció mediante un video publicado en sus plataformas digitales, en el que envió un mensaje relacionado con el próximo proceso electoral, programado para el 30 de noviembre.
"Estamos listos para defender la patria. Honduras nos necesita unidos", expresó Romeo Vásquez Velásquez, uno de los diez hondureños más buscados, acusado de asesinato en perjuicio de Isy Obed Murillo y de tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zelaya.
Vásquez hizo un llamado a dejar atrás las divisiones por "colores ni partidos políticos". Aseguró que los pueblos que no defienden su Constitución y su democracia "terminan perdiéndolas".
Puso como ejemplo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que, según él, viven bajo "dictaduras" y advirtió que “todo empezó igual, con división, egoísmos y silencio”.
"Si todos se unen, pueblo hondureño, cuando llegue el momento, no pienses en partidos, piensa en Honduras", exhortó el exjefe militar.
A menos de 30 días de las elecciones, llamó al pueblo hondureño a “votar con amor, por la patria y por el futuro de sus hijos”.
"Unidos por Honduras, por la verdad y el futuro que merecemos. Sigamos en la lucha con determinación y valentía. ¡Que viva Honduras!", concluyó Vásquez.
El pasado 2 de noviembre, la Policía Nacional elevó a 35 millones de lempiras la recompensa para quien proporcione información que conduzca a la captura de Romeo Vásquez, buscado por las autoridades desde hace varios meses.
El último incremento se había hecho en septiembre de 2025, cuando la recompensa era de 30 millones de lempiras; ahora ofrecen cinco millones más.
A pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el ambiente previo se llena de incertidumbre por los conflictos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), las tensiones entre consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las acusaciones en el Ministerio Público sobre un presunto boicot en el proceso electoral.