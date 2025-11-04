"Cuando llegue el momento, piensa en Honduras": Romeo Vásquez hace un llamado previo a elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que las autoridades anunciaron un aumento en la recompensa para quienes brinden información sobre su paradero, Romeo Vásquez Velásquez sigue enviando mensajes a través de sus redes sociales.

Esta vez, el exjefe del Estado Mayor Conjunto se pronunció mediante un video publicado en sus plataformas digitales, en el que envió un mensaje relacionado con el próximo proceso electoral, programado para el 30 de noviembre.

"Estamos listos para defender la patria. Honduras nos necesita unidos", expresó Romeo Vásquez Velásquez, uno de los diez hondureños más buscados, acusado de asesinato en perjuicio de Isy Obed Murillo y de tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zelaya.

Vásquez hizo un llamado a dejar atrás las divisiones por "colores ni partidos políticos". Aseguró que los pueblos que no defienden su Constitución y su democracia "terminan perdiéndolas".