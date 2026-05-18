“No tengo ningún temor”: Silvia Ayala tras citación del MP por caso de Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La exdiputada por Cortés del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Bessy Ayala, reaccionó este lunes luego de que el Ministerio Público (MP) citara a integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional (CN) para rendir declaración. Ayala aseguró que comparecerá ante las autoridades y sostuvo que siempre actuó conforme a la Constitución y las leyes del país. “Como ciudadana responsable y sobretodo con la plena convicción de que en todos los actos de mi vida y sobretodo en el ejercicio de los cargos que he ostentado, he actuado en apego a la Constitución y las leyes, ahí voy a estar presente”, manifestó.

La excongresista también indicó que primero debe conocer el contenido del expediente antes de emitir una valoración sobre los señalamientos realizados por el Ministerio Público. “Primero tengo que conocer el expediente, no puedo pronunciarme sobre los tipos penales que salen consignados y tampoco hacer una valoración de cómo podría marchar el proceso si no he tenido a la vista el expediente”, expresó. Asimismo, afirmó que necesita revisar la documentación para preparar adecuadamente su defensa. “Lo primero que tengo que hacer es conocerlo para poder tener la información necesaria, a la cual tengo derecho y que sirve para poder prepararme debidamente para ejercer mi defensa”, agregó.

Ayala también insistió en que no siente preocupación por el proceso y defendió las actuaciones realizadas durante el tiempo que integró la Comisión Permanente. “No tengo ningún temor porque siempre tuvimos el cuidado y siempre tuvimos el firme propósito de actuar en apego a las disposiciones constitucionales y también al resto del ordenamiento legal vigente en el país”, afirmó. Cabe recordar que este lunes -18 de mayo- el Ministerio Público citó formalmente al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a los integrantes de la extinta Comisión Permanente para presentarse a declarar el próximo miércoles.