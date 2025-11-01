Hugo Noé Pino asegura que comisión permanente "no puede aprobar leyes ni hacer declaratoria de elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.-El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró este sábado 1 de noviembre que la comisión permanente, instalada durante un madrugón en el Congreso Nacional, no puede aprobar leyes ni hará declaratoria de elecciones, porque no están dentro de sus atribuciones.

"Ese miedo ha sido impuesto por la oposición, atribuyéndole a la comisión permanente atribuciones que en ningún momento la Constitución le otorga", aseguró en HCH el diputado.

Agregó que "hemos escuchado a la oposición señalar de que la comisión permanente va a aprobar leyes, lo cual en ningún momento lo puede hacer, porque no está facultada para hacerlo, han señalado de que en caso de que no hubiese una declaratoria de elecciones por el Consejo Nacional Electoral, sería la comisión permanente, lo cual es absolutamente absurdo porque no está contemplado en las atribuciones del Congreso".