Hugo Noé Pino asegura que comisión permanente "no puede aprobar leyes ni hacer declaratoria de elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.-El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró este sábado 1 de noviembre que la comisión permanente, instalada durante un madrugón en el Congreso Nacional, no puede aprobar leyes ni hará declaratoria de elecciones, porque no están dentro de sus atribuciones.
"Ese miedo ha sido impuesto por la oposición, atribuyéndole a la comisión permanente atribuciones que en ningún momento la Constitución le otorga", aseguró en HCH el diputado.
Agregó que "hemos escuchado a la oposición señalar de que la comisión permanente va a aprobar leyes, lo cual en ningún momento lo puede hacer, porque no está facultada para hacerlo, han señalado de que en caso de que no hubiese una declaratoria de elecciones por el Consejo Nacional Electoral, sería la comisión permanente, lo cual es absolutamente absurdo porque no está contemplado en las atribuciones del Congreso".
"Se ha señalado que nosotros queremos destituir a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral o a consejales, lo cual tampoco está dentro de nuestras atribuciones y se usa como expediente y se repite hasta la saciedad de que eso sucedió con el fiscal general", recordó el vicepresidente del Congreso.
"Les recuerdo que una de las atribuciones que sí tiene la comisión permanente es nombrar interinamente a funcionarios de ausencia absoluta, sin embargo, su nombramiento fue ratificado por má de 100 diputados en el Congreso Nacional en el pleno", explicó.
Para Pino, las reacciones de la oposición son "parte de la campaña hacia el 30 de noviembre, vamos a tener elecciones el 30 de noviembre y van a ser libres, democráticas y participativas".
Aseguró: "Le digo al pueblo hondureño que debe alejar toda duda de que la comisión permanente en ningún momento va a ir más allá de las atribuciones que le confiere el artículo 208 de la Constitución".