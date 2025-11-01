  1. Inicio
¿Quiénes integran la comisión permanente del Congreso Nacional?

En un madrugón, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, instaló una comisión permanente. Estos son los diputados que lo integran

  • 01 de noviembre de 2025 a las 07:59
Nueve titulares y cuatro suplentes, ellos son los diputados que integran la comisión permanente instalada por Luis Redondo en un madrugón este sábado 1 de noviembre.

 Fotos: Cortesía Congreso Nacional
Ellos son los titulares:
Luis Redondo, quien llegó al Congreso Nacional con el partido Anticorrupción y ahora es de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Hugo Noé Pino, de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Angélica Smith, de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Juan Barahona, de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Osman Chávez, de la Democracia Cristiana.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Fabricio Sandoval, de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Carlos Raudales, antes de Democracia Cristiana, ahora de PAC.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Karen Martínez, del PAC.

 Foto: Cortesía Facebook
Silvia Ayala, de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Ellos son los suplentes:
Kritza Pérez, antes liberal, ahora de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Scherly Arriaga, de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Linda Donaire, de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
Edgardo Casaña, de Libre.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional
