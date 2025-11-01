¿Quiénes integran la comisión permanente del Congreso Nacional?

Nueve titulares y cuatro suplentes, ellos son los diputados que integran la comisión permanente instalada por Luis Redondo en un madrugón este sábado 1 de noviembre.
Ellos son los titulares:Luis Redondo, quien llegó al Congreso Nacional con el partido Anticorrupción y ahora es de Libre.
Hugo Noé Pino, de Libre.
Angélica Smith, de Libre.
Juan Barahona, de Libre.
Osman Chávez, de la Democracia Cristiana.
Fabricio Sandoval, de Libre.
Carlos Raudales, antes de Democracia Cristiana, ahora de PAC.
Karen Martínez, del PAC.
Silvia Ayala, de Libre.
Ellos son los suplentes:Kritza Pérez, antes liberal, ahora de Libre.
Scherly Arriaga, de Libre.
Linda Donaire, de Libre.
Edgardo Casaña, de Libre.