"Hope" revoluciona Cannes con humor, monstruos, y Fassbender y Vikander como alienígenas

Cannes, Francia.- El surcoreano Na Hong-Jin revolucionó este lunes el Festival de Cannes con 'Hope', un filme de acción y ciencia ficción lleno de humor y con unos alienígenas muy especiales: Michael Fassbender y Alicia Vikander, que ha sido recibido con muchas risas y aplausos, y del que el realizador ya prepara una secuela.

Mucho se había hablado de esta película antes su proyección en la competición oficial de Cannes y aunque los críticos cuestionan si tiene nivel para competir por la Palma de Oro, todos están de acuerdo en que es puro y divertido entretenimiento. Una película que evoluciona del thriller a la ciencia ficción pasando por la comedia con una historia que se desarrolla en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Corea del Norte, donde comienza a haber destrozos, lo que obliga a la población a defenderse sin saber realmente quién o quiénes son los responsables. El filme está protagonizado por Hwang Jung-Min, o Zo In-Sung y Hoyeon, en su debut en el cine tras el éxito alcanzado en 'El juego del calamar', y cuenta con las colaboraciones de Fassbender y Vikander, que aceptaron inmediatamente la propuesta del realizador coreano. La actriz sueca contó que se enamoró del cine asiático en su primera participación en el Festival de Busán, cuando tenía 21 años. Luego vio la película anterior de Na, 'The Wailing' ('El extraño', 2016) y quedó "absolutamente impresionada".

Intentó trabajar con Na pero el proyecto no salió adelante hasta que un día la contactó y le dijo: "Tengo unos extraterrestres". "Me intrigó y dije que sí sin pensarlo dos veces (...I Es un verdadero visionario". A su lado estaba Fassbender, su pareja desde hace años, que agregó sobre su participación en el filme: "Alicia me dijo que lo hiciera". Lo mismo que le pasó a Taylor Russell, que también fue convencida por la actriz sueca para unirse a 'Hope'. "Lo que es interesante en el trabajo de Na es que nunca sabes lo que va a seguir, mezcla los géneros y pasa de ser una comedia de ciencia ficción a convertirse de repente en algo muy real. Fue una experiencia cinematográfica bastante excepcional", afirmó Fassbender. "El actor que más adoro y admiro es Michael y quería realmente trabajar con él", apuntó Na.

Vikander y Fassbender tuvieron que aprender un idioma nuevo, que dos lingüistas desarrollaron sobre la base del mongol antiguo, para interpretar sus papeles. "Al inicio de mi carrera tuve que aprender a trabajar en una lengua que no era la mía materna, y se trata solo de ensayar y ensayar, no solo en el acento. Hay que tomar un poco de distancia y dejar espacio la imaginación", explicó la sueca Vikander.