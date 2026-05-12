Demi Moore y el jurado de Cannes defienden el cine sin censura

París, Francia.- El jurado oficial de la 79 edición del Festival de Cannes defendió este martes el cine político y su presidente, el cineasta coreano Park Chan-Wook, aseguró que "la política y el arte no deben ser separados". "Es extraño pensar que los dos están en conflicto. El hecho de que una obra de arte tenga un mensaje político no debería hacer que se le considere una enemiga. Del mismo modo que una película que no tenga un mensaje político no significa que deba ignorarse", afirmó el director de títulos como 'Old Boy' o 'Stoker'.

Además -agregó- "si queremos hacer una declaración política brillante, si no se expresa con suficiente arte, no será más que propaganda". "Lo que quiero decir es que el arte y la política no son conceptos contradictorios, siempre que se expresen artísticamente, son valiosos". Una opinión compartida por el resto de los integrantes del jurado, como Demi Moore, que afirmó que una parte importante del arte es la expresión. "Si los artistas empezamos a autocensurarnos, creo que apagamos la esencia misma de nuestra creatividad, que es donde podemos descubrir la verdad y las respuestas", dijo. Mientras que el guionista escocés Paul Laverty aseguró que siempre le ha impactado la gente que dice ser apolítica. "A menudo son esas personas las más comprometidas políticamente sin siquiera ser conscientes", apuntó.

"A mí me parece que la política, el poder y todos sus valores son omnipresentes en todo, en todas las creaciones cinematográficas, incluidas las comedias", agregó. El realizador chileno Diego Céspedes fue aún más radical al afirmar que el cine necesita una posición política. "Espero que el cine sea diverso y creo que es eso lo que yo represento", afirmó el realizador de 'La misteriosa mirada del flamenco", protagonizada por un grupo de personas trans. Y el actor marfileño Isaach de Bankolé se mostró rotundo al afirmar que "el cine no puede no contar los problemas de la gente porque no sería cine".

Lo que busca el jurado de Cannes