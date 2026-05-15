Cannes entrega una Palma de Oro de honor a John Travolta: "Es mas que un Oscar"

Cannes, Francia.- El Festival de Cannes entregó este viernes, por sorpresa, una Palma de Oro de honor a John Travolta , que afirmó, muy emocionado, que para él este premio es "más que un Oscar ".

"No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabia que sería esto", dijo completamente sorprendido el actor al delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, que le entregó la Palma.

"Las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro. No me lo puedo creer, es más que un Óscar", afirmó el protagonista de 'Grease' o 'Pulp Fiction".

Además recordó que cuando habló con Frémaux en noviembre de su debut como director -'Propeller One-Way Night Coach' ('Ven a volar conmigo')-, ni siquiera tenía esperanzas de que Cannes aceptara el filme.

Pero finalmente la incluyó en una de sus secciones fuera de competición y el actor llegó hoy al festival para presentarla junto a su hija, Elle Bleu, que participa como actriz en el filme.

La película adapta una novela publicada por Travolta en 1997 y refleja el amor del actor por la aviación.