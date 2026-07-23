Precio de la compra y venta del dólar para este jueves 23 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este jueves 23 de julio, el precio del dólar registró una leve reducción en Honduras, de acuerdo con la actualización diaria del tipo de cambio publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7722 para la jornada, luego de ubicarse el miércoles en L26.7744, lo que representa una disminución de L0.0022.

En tanto, el precio de venta se fijó en L26.9061 este jueves, después de que el día anterior alcanzara L26.9083, una variación a la baja de L0.0022.