Tasa de interés para préstamos en moneda nacional baja 3.10%

Tegucigalpa, Honduras.- La tasa de interés activa para préstamos en moneda nacional se ha reducido en la banca privada de Honduras durante 2026.
Según el último reporte semanal del Banco Central de Honduras (BCH), a diciembre de 2025 la tasa era de 14.55% anual, en promedio, mayor que la registrada en la semana del 6 al 10 de julio, cuando llegó a 11.45%. La disminución es de 3.10%.
La variación interanual es mayor, ya que en julio de 2025 alcanzó 15.96%, equivalente a una caída de 4.51%. La tasa de interés activa denota una reducción en el transcurso del año: en enero fue de 13.93% anual en promedio, cerrando el primer semestre de este año en 12.33%.
En julio la tasa activa es de 8% la mínima y 36% la máxima. Este mes la tasa para operaciones nuevas de crédito es de 11.45% anual, en promedio.
En contraste, en los datos más recientes del BCH, las últimas semanas del 23 de junio al 3 de julio se registró un tasa 12.40% y para la semana del 6-10 de julio (tercera semana) se reportó un índice de 11.45%, dando como resultado una disminución de 0.95%
Comparando, julio (11.45%) del presente año se sitúa 4.45% por debajo de julio del 2025 que mantenía una tasa de préstamo activa de 15.90%.
Un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) indica que el saldo de la cartera crediticia de las instituciones bancarias comerciales ascendió a 729,104 millones de lempiras a mayo de 2026, con un crecimiento interanual de L42,081.4 millones (687,022.6 millones a mayo 2025).