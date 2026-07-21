Tasa de interés para préstamos en moneda nacional baja 3.10%

Tegucigalpa, Honduras.- La tasa de interés activa para préstamos en moneda nacional se ha reducido en la banca privada de Honduras durante 2026.

Según el último reporte semanal del Banco Central de Honduras (BCH), a diciembre de 2025 la tasa era de 14.55% anual, en promedio, mayor que la registrada en la semana del 6 al 10 de julio, cuando llegó a 11.45%. La disminución es de 3.10%.

La variación interanual es mayor, ya que en julio de 2025 alcanzó 15.96%, equivalente a una caída de 4.51%. La tasa de interés activa denota una reducción en el transcurso del año: en enero fue de 13.93% anual en promedio, cerrando el primer semestre de este año en 12.33%.

En julio la tasa activa es de 8% la mínima y 36% la máxima. Este mes la tasa para operaciones nuevas de crédito es de 11.45% anual, en promedio.