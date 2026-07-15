Esterilización monetaria y tasas de interés (2/2)

En la revisión de las prácticas de la esterilización monetaria, enfatizamos los casos de China Continental, algunos en América Latina y eventualmente Honduras. Como ya mencionamos, la esterilización es una estrategia utilizada por los bancos centrales para tratar de neutralizar el impacto inflacionario que pueda surgir tras la acumulación de reservas internacionales o el incremento del gasto público y las emisiones inorgánicas de dinero que hacen los gobiernos, evitando el exceso de liquidez en la economía.

El Banco Central de China intervino masivamente en el mercado cambiario para mantener el yuan subvaluado y favorecer las exportaciones. Para evitar una inflación descontrolada por la acumulación de reservas, implementó una esterilización a gran escala mediante la emisión de letras del banco central y aumentó el encaje bancario, lo que permitió absorber el exceso de dinero sin recurrir a medidas más costosas.

En América Latina, Chile, Colombia, México y Perú han utilizado frecuentemente la esterilización a través de Operaciones de Mercado Abierto (OMA). Aunque aplican esquemas con metas de inflación y tipos de cambio flotantes, intervienen para mitigar la volatilidad o para seguir acumulando reservas. Desde esta lógica, el reto es absorber la liquidez sin elevar demasiado las tasas de interés, lo que podría atraer algún capital especulativo y apreciar la moneda local y mejorando la inversión extranjera.

Llegados a este punto, utilizamos una analogía explicativa. Podemos comparar la esterilización monetaria con la erradicación del gusano barrenador (por cierto muy presente en Honduras) y que en otro tiempo, se combatió mediante la liberación de moscas estériles. Así como las moscas macho estériles interrumpen el ciclo reproductivo de la plaga, los bonos emitidos por el banco central buscan “atrapar” el exceso de dinero, evitando que cause inflación.

El Banco Central de Honduras ha usado la esterilización monetaria en teoría, para absorber el exceso de lempiras generado por la compra de divisas, los efectos derivados del gasto público y de la expansión monetaria oficialista, todo eso supuestamente con el objetivo de evitar presiones inflacionarias y mantener la estabilidad cambiaria.

La autoridad monetaria en Honduras ha usado la emisión y subasta de valores, letras y títulos para retirar liquidez del sistema, las OMA subasta de bonos ajustando tasas, compra de divisas y posterior retiro de lempiras mediante subasta y modificación del encaje legal.

A manera de conclusiones, la esterilización ha evolucionado de ser ineficaz en el largo plazo a ser un probable instrumento de estabilización, aunque costoso, en el corto. Su éxito depende de una coordinación inteligente con la política fiscal y el estímulo productivo a nivel macro. En países como Honduras, el desafío continúa siendo tener políticas que realmente se traduzcan en estabilidad de precios, mayor crecimiento económico integral, autentica estabilidad cambiaria y mejoras verificables en el nivel de bienestar poblacional, más allá de simples tecnicismos monetarios. Tareas aún pendientes.

En el fondo del debate, el conocimiento práctico de la esterilización proviene de los estudiosos de la teoría cuantitativa del dinero y, hasta de Milton Friedman con su brillante historia del dinero en los EE.UU. No obstante, hay que estar claros en que a pesar del aporte transitorio de estas medidas, en el fondo todo depende (como decía Keynes) del uso productivo del dinero, del dinamismo de las inversiones público-privadas porque la demanda efectiva, el empleo y el desarrollo equilibrado van mucho más allá de la esfera de la circulación monetaria.