Situación política frenó en 2025 demanda de crédito en la banca

Tegucigalpa, HONDURAS.- La cartera crediticia de la banca privada de Honduras registró el año pasado una notable desaceleración. Así concluye la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), quien aglutina los 15 bancos comerciales autorizados para operar en el país. Esa opinión se deriva de los resultados de 2025 comparados con 2024 al registrar la cartera crediticia una subida de 671,203.6 a 699,600.5 millones de lempiras, o sea L28,396.9 millones de incremento (4.23%), según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Ese comportamiento es menor al acumulado en el bienio 2023-2024 al aumentar el saldo de 597,802.9 a 671,203.6 millones de lempiras, equivalente a un aumento de L73,400.7 millones (12.27%).

El resultado del período 2024-2025 es el peor de los últimos seis años, de acuerdo con el reporte de la CNBS, ya que la contracción interanual en valores nominales fue de L45,003.8 millones. El análisis de la Ahiba señala que los ritmos de colocación de crédito mostraron una notable desaceleración durante 2025, particularmente en el componente más grande de la cartera de crédito, representado por los créditos en moneda nacional

—lempiras—. Agrega que el crédito en moneda extranjera mostró mayor dinamismo, pero, por representar una porción más pequeña (23%) de la cartera total, no fue suficiente para contrarrestar la desaceleración del total, que refleja una variación de sólo 4.23% de manera interanual.

Pese a que la tasa de interés activa se redujo de 16.54% a 14.55% para nuevas operaciones de crédito en moneda nacional entre 2024-2025, los sectores económicos fueron cautelosos al momento de invertir.

La tasa de interés para los créditos en dólares se redujo de 9.56% a 8.56%. María Lydia Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), la incertidumbre de las elecciones generales impactó en el crédito corporativo, el que en enero pasado comenzó a reactivarse. Agrega que la tasa de interés activa se redujo pero no reactivó el crédito corporativo. Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), sostiene que la liquidez bancaria aumentó en 2025 (177,985 millones de lempiras a diciembre del año pasado), sin embargo, lo negativo es que no se demandó más recursos por los sectores económicos. Subraya que el nivel de incertidumbre era muy alto, los agentes económicos decidieron esperar que pasaba con las elecciones generales y por ello los depósitos superaron a los créditos. "La disminución de la demanda de crédito hizo que disminuyeran las tasas de interés, aún cuando la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantuvo invariable (5.75%)", dijo Bautista. Un análisis del BCH indica que la conducción de la política monetaria y cambiaria contribuyó a regular los niveles de liquidez del sistema financiero y ajustar las tasas de interés activas y pasivas del sistema bancario. Agrega que se moderó el crecimiento del crédito al sector privado y redujo, en parte, las presiones del sector externo derivadas de la brecha comercial. El saldo del crédito al sector privado al 31 de diciembre de 2025 fue de 678,819.5 millones de lempiras, superior en L30,923.3 millones (4.8%), respecto al cierre de 2024. Ese resultado fue menor que el mostrado en el período 2023-2024 al pasar de 640,023 a L719,793.3 millones de lempiras, o sea L79,770.3 millones más, que significan 12.46%.

Liquidez bancaria