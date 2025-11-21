Liquidez bancaria sube a L168,885 millones por la caída en el crédito

Tegucigalpa, Honduras.-Los 15 bancos privados de Honduras acumulan cifras históricas de liquidez. Al 30 de septiembre de 2025, de acuerdo con un reporte de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), la disponibilidad ascendió a 168,885 millones de lempiras. De forma interanual -114,899 millones de lempiras al tercer trimestre de 2024-, la liquidez reporta un crecimiento interanual de L53,986 millones, equivalente a 47, puntos porcentuales. Lo anterior se explica por una mayor disponibilidad en moneda nacional al pasar de 76,521 millones a 116,688 millones de lempiras, o sea L40,167 millones más. La liquidez en moneda extranjera subió de 38,378 millones a 52,196 millones de lempiras.

Los reportes de la Ahiba indican que ese resultado es el más alto en los últimos cinco años, ya que en el período enero-septiembre de 2020-2021 la disponibilidad aumentó de 119,888 millones a 155,612 millones de lempiras, que significan L35,724 millones más y 29.79 puntos.

Para Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), lo positivo es que hay más recursos para apoyar el sector productivo. Lo negativo, continúa, es que no hay demanda de recursos; crecen los depósitos, pero disminuyen los créditos. Considera que lo anterior "es provocado por el alto grado de incertidumbre". Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sostiene que el exceso de liquidez es una señal de que la banca no está colocando fondos y los recursos de los depositantes no se traducen en nuevas operaciones crediticias.