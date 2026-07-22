Vigente acuerdo que amplía plazos para retorno de divisas por exportación

Tegucigalpa, Honduras.- Los nuevos plazos para la repatriación de divisas por exportación de bienes contenidos en el acuerdo 508-2026 entró ayer en vigencia en Honduras al ser publicado en el diario oficial La Gaceta 37,199 del pasado 21 de julio.

A través de ese acuerdo emitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin) y previa opinión del Banco Central de Honduras (BCH) se reformó el reglamento que rige el retorno de las divisas por exportación de productos.

Los plazos anteriores oscilaban entre 20 y 85 días, no obstante, con las reformas se extienden de 50 a 85 días. Roberto Lagos, presidente del Banco Central, declaró a EL HERALDO que el objetivo de estos cambios es apoyar el sector exportador al flexibilizar los plazos para el retorno de divisas.

Agregó que los plazos anteriores eran cortos y eso era causal para que el sector exportador fuera sujeto a la aplicación de multas por el ingreso tardío de las divisas, la que era equivalente al 5% del valor, por ejemplo de 1,000,000 dólares, el empresario tenía que pagar $50,000.

De acuerdo con el funcionario, los exportadores ahora tienen mayores plazos ajustados a criterios técnicos de los mercados donde ellos comercializan sus productos, por ejemplo la distancia.

Para Juan Carlos Javier, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), la ampliación de plazos a la repatriación de divisas ayuda a alinear el tiempo de retorno con la realidad comercial.

"El plazo antes era muy corto y los términos de crédito de los exportadores era mayor por lo cual caían de manera frecuente en multas que llegaban al 5% sobre el valor exportado", subraya.

De acuerdo con el presidente de la Andah, "esta ampliación contribuye a bajar las incidencias de multa a los exportadores".