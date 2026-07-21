Asesinan de 35 balazos a hondureño de 26 años en Cancún, México

Un joven hondureño de 26 años de edad, perdió la vida tras ser acribillado a balazos por hombres armados el reciente lunes 20 de julio en la colonia Valle Verde, en Cancún, estado de Quintana Roo, México. ¿Quién era? A continuación los detalles.
La víctima fue identificada como José Manuel C. V., quien falleció en el mismo lugar donde ocurrió el ataque, debido a la gravedad de las heridas.
De acuerdo con el reporte de las autoridades mexicanas, el ataque armado se registró al filo de las 6:30 de la tarde a unos 500 metros de la avenida José López Portillo, una de las calles más transitadas de la zona.
Fueron pobladores de la localidad quienes alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias, tras escuchar múltiples detonaciones por arma de fuego. Al lugar llegaron agentes policiales y miembros del cuerpo de socorro.
Según el reporte, los paramédicos no pudieron hacer nada por el hondureño, quien presentaba heridas de bala en la cabeza, tórax, abdomen y gluteos.
Agentes policiales acordonaron la escena del crimen e iniciaron las respectivas indagaciones del caso.
Durante la inspección, los investigadores recolectaron alrededor de 35 casquillos percutidos calibre nueve milímetros, según el reporte de las autoridades.
En las primeras diligencias, la Policía de Investigación entrevistó a la pareja sentimental de la víctima, una joven de 24 años, quien llegó al sitio tras ser avisada por vecinos de que José Manuel había sido baleado.
Ella confirmó la identidad del fallecido y relató que, apenas una hora antes del ataque, él le había comentado que saldría unos minutos hacia una esquina cercana al minisúper San Marcos, un punto que, según indicó, era conocido por reunir a personas que consumían alcohol y sustancias ilícitas; sin embargo, dijo desconocer si su pareja tenía algún conflicto pendiente.
Tras concluir las diligencias, el cuerpo del hondureño fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y permanecerá bajo resguardo hasta que sus familiares realicen los trámites para reclamarlo, mientras la Fiscalía de Quintana Roo continúa las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.