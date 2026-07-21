Asesinan de 35 balazos a hondureño de 26 años en Cancún, México

Ella confirmó la identidad del fallecido y relató que, apenas una hora antes del ataque, él le había comentado que saldría unos minutos hacia una esquina cercana al minisúper San Marcos, un punto que, según indicó, era conocido por reunir a personas que consumían alcohol y sustancias ilícitas; sin embargo, dijo desconocer si su pareja tenía algún conflicto pendiente.