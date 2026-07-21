Cortes de energía programados para este miércoles 22 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que habrá cortes de energía programados para este miércoles 22 de julio en varias zonas del Distrito Central, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Colón y Atlántida, durante varias horas. Según el ente energético, la interrupción energética se deberá a trabajos de mantenimiento general de circuito y de línea, instalación de equipo de protección en red de distribución. A continuación el listado completo de lugares que no tendrán luz durante varias horas:

Distrito Central: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Colonia Superación, colonia Gracias a Dios, colonia Espíritu Santo, colonia Santa Cecilia, Plantel de Columbus, El Carrizal, colonia Cantarero López, colonia Lincoln, colonia Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, colonia Lomas del Norte, colonia Brisas del Norte, Laguna de El Pedregal, zonas aledañas salida del norte, colonia Smith, Jardines de El Carrizal, colonia San Juan Bosco, parte de colonia Nueva Providencia, colonia José Duarte #2, 3, 4, colonia Divino Paraíso, colonia Ulloa, colonia Nueva Capital, colonia Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, colonia José Duarte #1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel, Altos de La Laguna y zonas aledañas. De 9:00 a 11:00 de la mañana en Brisas del Campo, Cerrito de Piedra, aldea Marco, aldea El Carbón, San José de Ramos, Los Planes, San Juancito y zonas aledañas.

San Pedro Sula: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Colonia Panting, colonia Suyapa, colonia Suyapa ANACH, colonia Providencia I y II, colonia San Antonio I y II, residencial Las Acacias, colonia San Isidro, colonia 10 de Septiembre, colonia Ebenezer, colonia Villa Rica, colonia Santa Ana, colonia Montebello, colonia Los Laureles, colonia 15 de Septiembre, colonia Los Tamarindos, colonia Los Mangles, Gran Central Metropolitana, Café Continental, Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Fundición y Maquinado (Funymaq), Becamo. De 8:45 a.m. a 2:45 p.m.: en colonia Sandoval Sorto, colonia Reparto Lempira, El Sauce, colonia Ciudad Nueva, colonia Mi Única Esperanza, Central de Abastos.

Olancho: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Santa María del Real: Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.

Santa Bárbara: de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

San José de Colinas, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, San Luis, Ilama, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules.

Colón: de 9:00 a.m. a 3:00p.m.

Sabá: aldeas Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Reguleto.

Atlántida: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.