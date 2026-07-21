Paredes del Museo del Hombre Hondureño se desploman ante la falta de mantenimiento

Tegucigalpa, Honduras.- Las paredes de adobe del Museo del Hombre Hondureño comienzan a ceder ante el paso del tiempo. El inmueble, que permanece abandonado desde el incendio que consumió parte de su riqueza cultural, muestra señales evidentes de deterioro en pleno centro histórico de Tegucigalpa.

En la zona donde funcionó la antigua imprenta Calderón, parte de la estructura presenta grietas y desprendimientos que poco a poco caen sobre la acera, poniendo en riesgo a los peatones que diariamente transitan por el sector.

Los fragmentos de adobe y material antiguo permanecen sobre la vía pública como una muestra del abandono que enfrenta uno de los edificios históricos más importantes de la capital hondureña.

“El jueves cayó un pedazo de pared que usted mira ahí. Es una estructura abandonada que necesita restaurarse, porque representa un peligro para las personas que pasan por este lugar”, expresó uno de los ciudadanos que se encontraba en las cercanías del Parque Valle.

A simple vista se observa cómo las antiguas paredes han perdido resistencia y algunas partes de la edificación continúan desprendiéndose ante la mirada de vecinos, comerciantes y autoridades.

El Museo del Hombre Hondureño forma parte de los inmuebles históricos que sobreviven en el centro de Tegucigalpa y Comayagüela, zonas donde varios edificios patrimoniales enfrentan problemas de mantenimiento y conservación.

Para el historiador Daniel Vásquez, la protección de estos espacios debe ser una prioridad de las instituciones encargadas de preservar la memoria cultural del país.