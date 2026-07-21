Hospital Escuela realiza hasta 10 mamografías diarias para la detección de cáncer de mama

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela mantiene disponible su servicio de mamografía, donde realiza un promedio de 10 estudios diarios con el objetivo de detectar de forma temprana el cáncer de mama. El centro asistencial recordó que la mamografía es una de las principales herramientas para identificar padecimientos antes de que presenten síntomas, lo que aumenta las posibilidades de un tratamiento oportuno. El servicio está dirigido a mujeres mayores de 35 años con antecedentes familiares de cáncer de mama, pacientes referidas por el área de Ginecología y mujeres que desean realizarse un chequeo preventivo.

También pueden acceder al examen aquellas personas que, durante la autoexploración de las mamas, hayan detectado algún cambio o la presencia de un bulto. Mediante este estudio, los especialistas pueden identificar cáncer de mama, quistes u otras alteraciones que requieren evaluación médica. Las autoridades del Hospital Escuela insistieron en que no es necesario esperar a presentar síntomas para realizarse la prueba, ya que la detección temprana puede marcar la diferencia en el tratamiento de la enfermedad. El servicio de mamografía funciona de lunes a viernes, en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Departamento de Radio e Imágenes del principal centro hospitalario del país.