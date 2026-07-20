  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Huelga en Escuela Nacional de Música continúa por despidos de personal administrativo

Padres de familia aseguran que la falta de vigilante y personal de aseo afecta la seguridad y las condiciones del centro educativo

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 17:27
Huelga en Escuela Nacional de Música continúa por despidos de personal administrativo

La Escuela Nacional de Música permanece en huelga luego de que padres de familia denunciaran el despido de cuatro trabajadores.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Escuela Nacional de Música permaneció este lunes en protesta, luego de que padres de familia y estudiantes mantuvieran la huelga para exigir el reintegro del personal de apoyo que fue despedido en las últimas semanas.

Con esta acción, el centro educativo acumula tres días de suspensión de actividades por las manifestaciones, dos de ellos antes del receso estudiantil y uno más desarrollado este lunes 20 de julio.

Los manifestantes aseguraron que la medida responde al despido de un vigilante, una aseadora y dos oficinistas, personal que consideran indispensable para el funcionamiento diario del centro educativo.

De acuerdo con la Asociación de Padres de Familia, las protestas constituyen una medida de presión para que las autoridades del Gobierno atiendan sus reclamos y reciban una comisión de representantes de la institución.

En un comunicado, la organización manifestó su preocupación por la salida del personal de aseo y vigilancia, al considerar que desempeñaban funciones esenciales para garantizar la seguridad, la higiene y el bienestar de los estudiantes.

Los padres indicaron que el objetivo del plantón es lograr una reunión con las autoridades competentes para exponer directamente el impacto que ha provocado la reducción del personal administrativo y de apoyo.

La jornada de protesta de este lunes se desarrolló hasta las 10:00 de la mañana frente a las instalaciones del centro educativo, donde estudiantes y padres exigieron el reintegro inmediato de los trabajadores despedidos.

Escuela Nacional de Música permanece sin clases por protesta de padres

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Esmelda Escobar, afirmó que la principal preocupación gira en torno a la seguridad de los estudiantes y de los instrumentos musicales que diariamente trasladan al centro educativo.

"El problema es que nuestros hijos andan sus instrumentos y, sin seguridad, queda todo a la intemperie", manifestó Escobar a EL HERALDO.

Además, explicó que muchos alumnos transportan instrumentos de alto valor económico y que anteriormente el vigilante les permitía resguardarlos en un aula construida por los propios padres de familia.

"Nuestros hijos llevan instrumentos caros y el vigilante les daba un aula que nosotros mismos hicimos; él los cuidaba desde las seis de la mañana hasta que llegaban los maestros", expresó la representante de los padres de familia.

Los manifestantes insistieron en que la ausencia del personal despedido afecta tanto la seguridad como el orden dentro del centro educativo, situación que consideran incompatible con el desarrollo normal de las actividades académicas.

El Conservatorio Nacional de Música se cae a pedazos

Mientras tanto, docentes de la Escuela Nacional de Música fueron consultados sobre la situación; sin embargo, decidieron no emitir declaraciones relacionadas con el conflicto.

Los padres de familia informaron que este lunes sostendrán una reunión programada para las 6:30 de la tarde, en la que evaluarán el desarrollo de las protestas y decidirán si la huelga continuará en los próximos días.

La Escuela Nacional de Música se suma a otros centros educativos que protestaron por despidos de personal administrativo. Según la Secreyaría de Educación, apróximadamente 515 personas fueron despedidas en el Francisco Morazán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias