Huelga en Escuela Nacional de Música continúa por despidos de personal administrativo

Tegucigalpa, Honduras.- La Escuela Nacional de Música permaneció este lunes en protesta, luego de que padres de familia y estudiantes mantuvieran la huelga para exigir el reintegro del personal de apoyo que fue despedido en las últimas semanas.

Con esta acción, el centro educativo acumula tres días de suspensión de actividades por las manifestaciones, dos de ellos antes del receso estudiantil y uno más desarrollado este lunes 20 de julio.

Los manifestantes aseguraron que la medida responde al despido de un vigilante, una aseadora y dos oficinistas, personal que consideran indispensable para el funcionamiento diario del centro educativo.

De acuerdo con la Asociación de Padres de Familia, las protestas constituyen una medida de presión para que las autoridades del Gobierno atiendan sus reclamos y reciban una comisión de representantes de la institución.

En un comunicado, la organización manifestó su preocupación por la salida del personal de aseo y vigilancia, al considerar que desempeñaban funciones esenciales para garantizar la seguridad, la higiene y el bienestar de los estudiantes.

Los padres indicaron que el objetivo del plantón es lograr una reunión con las autoridades competentes para exponer directamente el impacto que ha provocado la reducción del personal administrativo y de apoyo.

La jornada de protesta de este lunes se desarrolló hasta las 10:00 de la mañana frente a las instalaciones del centro educativo, donde estudiantes y padres exigieron el reintegro inmediato de los trabajadores despedidos.