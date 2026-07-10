Escuela Nacional de Música permanece sin clases por protesta de padres

Tegucigalpa, Honduras.- La Escuela Nacional de Música, en Tegucigalpa, permanece sin clases debido a una toma realizada por padres de familia, quienes protestan por el despido de cuatro empleados que, según aseguran, eran fundamentales para el funcionamiento del centro educativo.
La protesta se suma a otras manifestaciones registradas durante esta semana en centros educativos del Distrito Central, donde padres de familia y estudiantes cuestionan decisiones administrativas que, afirman, afectan la atención y la seguridad de los alumnos.
Esmelda Escobar, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Nacional de Música, explicó que la toma comenzó después del retiro de personal que los manifestantes consideran necesario para garantizar condiciones adecuadas dentro de la institución.
"Nos han quitado cuatro personas que son útiles para el buen desempeño de la institución, entre ellas el único guardia de seguridad que nos proporcionaba el Estado. Al retirarlo, nuestros hijos quedan expuestos", manifestó.
Escobar detalló además que entre los empleados despedidos se encuentra una aseadora y dos oficinistas, quienes tenían varios años de laborar en el centro educativo y cumplían funciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas.
El representante de los padres señaló que la falta de un guardia representa uno de los principales problemas, debido a que los estudiantes ingresan desde las 6:00 de la mañana y muchos llegan desde zonas alejadas con sus instrumentos musicales.
“Los niños deben esperar afuera hasta una hora antes de poder ingresar, porque ya no contamos con personal de seguridad que pueda abrir y resguardar las instalaciones”, explicó.
Indicó que la escuela funciona en un complejo integrado por seis edificios, por lo que considera que la reducción de personal afecta directamente los trabajos diarios y la atención que reciben los alumnos.
Los padres solicitaron a la Secretaría de Educación revisar la decisión y enviar representantes al centro para verificar si realmente existe personal excedente, como se ha señalado para justificar los despidos.
"La Escuela Nacional de Música no tiene personal de sobra. Le pedimos a la ministra (Arely Argueta) que pueda reunirse con nosotros o enviar a su equipo para que conozcan la realidad de la institución", expresó Escobar.
Loa padres aseguraron que mantendrán la toma del establecimiento hasta recibir una respuesta favorable de las autoridades educativas y una solución para garantizar la seguridad de los estudiantes.
"Nos dicen que no hay recursos para pagar un guardia, pero quienes terminan pagando las consecuencias son nuestros hijos. Nosotros no tenemos cómo contratar seguridad privada", lamentó.
Escobar destacó que la institución cuenta con estudiantes talentosos en distintas áreas musicales y pidió a las autoridades acercarse para conocer el trabajo artístico que realizan los jóvenes.
Mientras los padres mantienen la protesta, los docentes llegaron desde las primeras horas de la mañana para impartir clases. Sin embargo, no pude ingresar debido a la toma del centro educativo, por lo que las actividades académicas permanecen suspendidas.