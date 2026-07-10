Escuela Nacional de Música permanece sin clases por protesta de padres

Tegucigalpa, Honduras.- La Escuela Nacional de Música, en Tegucigalpa, permanece sin clases debido a una toma realizada por padres de familia, quienes protestan por el despido de cuatro empleados que, según aseguran, eran fundamentales para el funcionamiento del centro educativo.

La protesta se suma a otras manifestaciones registradas durante esta semana en centros educativos del Distrito Central, donde padres de familia y estudiantes cuestionan decisiones administrativas que, afirman, afectan la atención y la seguridad de los alumnos.

Esmelda Escobar, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Nacional de Música, explicó que la toma comenzó después del retiro de personal que los manifestantes consideran necesario para garantizar condiciones adecuadas dentro de la institución.

"Nos han quitado cuatro personas que son útiles para el buen desempeño de la institución, entre ellas el único guardia de seguridad que nos proporcionaba el Estado. Al retirarlo, nuestros hijos quedan expuestos", manifestó.

Escobar detalló además que entre los empleados despedidos se encuentra una aseadora y dos oficinistas, quienes tenían varios años de laborar en el centro educativo y cumplían funciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas.