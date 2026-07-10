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Precio de la compra y venta del dólar para este viernes 10 de julio en Honduras

El BCH publica diariamente el tipo de cambio oficial en sus plataformas digitales para conocer el valor vigente. ¿Se devaluó el lempira? Aquí la tabla

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 00:00
Precio de la compra y venta del dólar para este viernes 10 de julio en Honduras

Con el nuevo ajuste, el dólar mantiene su tendencia de incrementos graduales frente al lempira.

 Foto: Canva

Tegucigalpa, Honduras.- El tipo de cambio oficial del dólar para este viernes -10 de julio- registra un nuevo ajuste frente a la jornada anterior, como parte del mecanismo de subasta diaria de divisas.

Según el Banco Central de Honduras (BCH), los hondureños verán una nueva variación en el precio de compra y venta del dólar. ¿De cuánto es la diferencia en la tabla?

Para este viernes, el precio de compra del dólar fue fijado en L26.7528, mientras que el precio de venta se estableció en L26.8866, de acuerdo con tabla oficial del BCH.

Así estará el precio de la compra y venta del dólar este jueves 9 de julio en Honduras

En comparación con el jueves 9 de julio, el valor de la divisa estadounidense registra un incremento de 0.0034 lempiras en la compra y 0.0035 en la venta.

Precio de la compra y venta del dólar para este viernes 10 de julio en Honduras

El tipo de cambio oficial es determinado diariamente por el BCH mediante el mecanismo de subasta de divisas, en el que participan las instituciones del sistema financiero nacional para establecer el precio de referencia del dólar.

Este valor es utilizado por bancos, casas de cambio y otras entidades autorizadas para las operaciones de compra y venta de dólares, así como para diversas transacciones comerciales y financieras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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