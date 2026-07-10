Precio de la compra y venta del dólar para este viernes 10 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El tipo de cambio oficial del dólar para este viernes -10 de julio- registra un nuevo ajuste frente a la jornada anterior, como parte del mecanismo de subasta diaria de divisas.
Según el Banco Central de Honduras (BCH), los hondureños verán una nueva variación en el precio de compra y venta del dólar. ¿De cuánto es la diferencia en la tabla?
Para este viernes, el precio de compra del dólar fue fijado en L26.7528, mientras que el precio de venta se estableció en L26.8866, de acuerdo con tabla oficial del BCH.
En comparación con el jueves 9 de julio, el valor de la divisa estadounidense registra un incremento de 0.0034 lempiras en la compra y 0.0035 en la venta.
El tipo de cambio oficial es determinado diariamente por el BCH mediante el mecanismo de subasta de divisas, en el que participan las instituciones del sistema financiero nacional para establecer el precio de referencia del dólar.
Este valor es utilizado por bancos, casas de cambio y otras entidades autorizadas para las operaciones de compra y venta de dólares, así como para diversas transacciones comerciales y financieras.