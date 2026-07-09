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Honduras exporta camarón cuatro veces más a Taiwán que a China

A más de dos años de romper relaciones diplomáticas con Taiwán para acercarse a China, Honduras continúa enviando más camarón al mercado taiwanés

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 00:00
Honduras exporta camarón cuatro veces más a Taiwán que a China

Taiwán fue hasta 2023 el primer mercado para el camarón cultivado de Honduras, al exportar 24,317,638 libras, de acuerdo con la Andah.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que Taiwán aplica un arancel de 20% al camarón cultivado en Choluteca y Valle, Honduras exporta cuatro veces más que a China, en donde el producto ingresa libre de impuestos.

Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el 15 de marzo de 2023 para establecer vínculos con China. Esa decisión fue advertida por diversos sectores al anticiparse que tendría un fuerte impacto en el comercio que el país tiene con Taiwán, en donde las mercancías ingresaban a cero arancel.

Taiwán aplica desde el 5 de diciembre de 2023 un impuesto de 20% a los bienes hondureños.Con ese cambio en las relaciones diplomáticas, los funcionarios del gobierno anterior anunciaron que productos afectados se recuperarían al ingresar a China.

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A casi 40 meses del establecimiento de relaciones con China, las cifras de comercio están lejos del discurso oficial.

Un ejemplo de lo anterior es que en 2025 se exportaron 2,025,688 libras de camarón a Taiwán y 753,2026 libras a China. En total a esos países se enviaron 3,778,894 libras, lo que significa que el 80% del producto fue exportado a Taiwán, de acuerdo con la Andah.

En divisas, Taiwán le generó a la economía hondureña 7,903,699 dólares en 2025, con un precio promedio de $2.61 por libra. En el caso de China, el valor exportado por Honduras fue de 2,378,356 dólares (3.15 dólares la libra).Al primer semestre de 2026, las exportaciones al mercado taiwanés sumaron 2,565,317 libras y apenas 147,000 libras a China.

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Juan Carlos Javier, presidente de la Andah, sostiene que los factores que limitan más exportaciones de camarón a China son los precios. “Nuestros costos productivos son altos y el mercado de China busca precios bajos”, subraya.Añade que los costos de producción son determinados por el costo de transporte, tarifa eléctrica, tasas de interés y lo más crítico es el clima.

Según Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, el principal factor que frena las exportaciones al mercado chino “sencillamente es el tema de precios”.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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