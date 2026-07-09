Honduras exporta camarón cuatro veces más a Taiwán que a China

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que Taiwán aplica un arancel de 20% al camarón cultivado en Choluteca y Valle, Honduras exporta cuatro veces más que a China, en donde el producto ingresa libre de impuestos.

Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el 15 de marzo de 2023 para establecer vínculos con China. Esa decisión fue advertida por diversos sectores al anticiparse que tendría un fuerte impacto en el comercio que el país tiene con Taiwán, en donde las mercancías ingresaban a cero arancel.

Taiwán aplica desde el 5 de diciembre de 2023 un impuesto de 20% a los bienes hondureños.Con ese cambio en las relaciones diplomáticas, los funcionarios del gobierno anterior anunciaron que productos afectados se recuperarían al ingresar a China.