Sector acuícola ajusta sus cifras al alza con el nuevo gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El sector acuícola de Honduras fue el más afectado por la política exterior de la presidenta Xiomara Castro al romper relaciones con Taiwán, en marzo de 2023, para establecerlas con China. No obstante, las cifras de producción y exportación de camarón han sido revisadas hacia el alza por la elección del nuevo gobierno que presidirá Nasry Asfura. El primer pronóstico ajustado corresponde a la producción con un incremento interanual de 32%, de acuerdo con Juan Carlos Javier, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah). En 2025, la cosecha de camarón en Choluteca y Valle ascendió a 120,485,933 libras. Con una proyección de crecimiento de 32%, se estima que la producción aumente en 38,555,498 libras y así alcanzar la cifra histórica de 159 millones de libras en 2026. El volumen exportado de camarón fue de 68,915,947 libras el año anterior. Según proyecciones preliminares, las exportaciones en el presente año pueden rondar entre 85 y 90 millones de libras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De lograr esas cifras, la Andah registraría resultados históricos en producción y exportación de camarón.

Expectativas

El presidente electo Nasry Asfura, durante su campaña, prometió restablecer las relaciones diplomáticas con Taiwán si ganaba la Presidencia de la República (2026-2030). Para el presidente de la Andah, las expectativas son que Asfura negocie con Taiwán la eliminación del arancel de 20%, el que se aplica al camarón hondureño desde diciembre de 2024 derivado de la ruptura de relaciones diplomáticas con Honduras. Taiwán fue hasta 2023 el primer mercado para el camarón cultivado hondureño, al exportarse 24,317,638 libras por 74.9 millones de dólares. En 2024 las exportaciones bajaron a 9,319,783 libras por 23,163,495 dólares, las que continuaron cayendo en 2025 al enviarse 6,193,616 libras por $16,919,400. El arancel ha afectado el costo del camarón, ya que en 2023 el precio promedio por libra era de 3.10 dólares y en 2025 fue de $2.73.No obstante, China no ha compensado la caída de camarón a Taiwán, ya que entre 2024 y 2025 apenas se exportaron 117,144 y 753,206 libras, respectivamente. La generación de divisas fue de 419,160 y 2,378,356 dólares en 2024 y 2025, de acuerdo con informes de la Andah. Otro tema que esperan que el presidente electo de Honduras negocie es la suspensión del 10% de arancel que aprobó Estados Unidos. El mercado estadounidense fue el destino de 2,609,672 libras de camarón en 2025 por un valor de 12,547,303 dólares.

Nuevos mercados