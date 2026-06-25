Taiwán insiste en relación con Honduras; Cancillería lo niega tajantemente

Pese a la ruptura, Taiwán sostiene que mantiene abierta la puerta para un eventual acercamiento.Durante la entrevista, Chen aseguró que su Gobierno está dispuesto a reactivar todos los programas de cooperación desarrollados anteriormente en Honduras.“Si podemos restablecer nuestra amistad, estamos dispuestos a reanudar todos los proyectos de cooperación”, afirmó el funcionario taiwanés.El diplomático señaló que los beneficios irían mucho más allá de la reapertura del mercado para el camarón hondureño, uno de los sectores que más resintió el fin de las relaciones comerciales preferenciales con Taiwán.Según explicó, existen posibilidades de cooperación en áreas como salud, educación, sistemas hospitalarios, tecnología, agricultura, acuicultura y transformación económica.“El restaurar el volumen de exportación de camarones solo sería una pequeña parte de la reanudada amistad”, sostuvo.