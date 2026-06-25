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Taiwán insiste en relación con Honduras; Cancillería lo niega tajantemente

Honduras mantuvo relaciones diplomáticas con Taiwán por más de ocho décadas, pero en marzo de 2023, el Gobierno de Xiomara Castro determinó romper la amistad

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 00:00
Taiwán insiste en relación con Honduras; Cancillería lo niega tajantemente

El viceministro político de la Secretaría de Relaciones Esteriores de Taiwán, Ming-Chi Chen, dio a conocer que se mantienen conversaciones con Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Dos años después de la ruptura diplomática entre Honduras y Taiwán, el debate sobre un eventual restablecimiento de relaciones volvió a cobrar fuerza.

Mientras el Gobierno hondureño aseguró que no mantiene conversaciones oficiales para reanudar los vínculos con la isla asiática, autoridades taiwanesas afirman que existen contactos con líderes políticos hondureños y reiteran su disposición de retomar una relación que se extendió por más de ocho décadas.

La controversia surgió luego de que el viceministro político del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, Ming-Chi Chen, revelara en entrevista con EL HERALDO que su Gobierno mantiene expectativas de reconstruir la amistad histórica con Honduras y reactivar los programas de cooperación que quedaron suspendidos tras la decisión adoptada en marzo de 2023 por la entonces presidenta Xiomara Castro.

Sin embargo, la reacción de la Cancillería hondureña fue inmediata.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aclaró que Honduras no desarrolla gestiones diplomáticas para restablecer relaciones con Taiwán y que la política exterior del país continúa guiándose por los compromisos internacionales vigentes.

“La Cancillería aclara que Honduras no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas”, señaló la institución.

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Ruptura

La relación diplomática entre Honduras y Taiwán se mantuvo desde 1941 y fue una de las más extensas de América Latina.

Durante décadas, la cooperación taiwanesa estuvo presente en programas de salud, educación, agricultura, infraestructura y asistencia técnica.

No obstante, el 25 de marzo de 2023 Honduras oficializó la ruptura de relaciones diplomáticas con Taipéi y reconoció a la República Popular China bajo el principio de “una sola China”, convirtiéndose en uno de los países que modificó su reconocimiento diplomático en medio de la disputa geopolítica entre Beijing y Taiwán.

La decisión provocó el retiro inmediato de la representación diplomática taiwanesa en Tegucigalpa y el cierre de su embajada, marcando uno de los cambios más trascendentales de la política exterior hondureña en las últimas décadas.

La apuesta de Taiwán

Pese a la ruptura, Taiwán sostiene que mantiene abierta la puerta para un eventual acercamiento.

Durante la entrevista, Chen aseguró que su Gobierno está dispuesto a reactivar todos los programas de cooperación desarrollados anteriormente en Honduras.

“Si podemos restablecer nuestra amistad, estamos dispuestos a reanudar todos los proyectos de cooperación”, afirmó el funcionario taiwanés.

El diplomático señaló que los beneficios irían mucho más allá de la reapertura del mercado para el camarón hondureño, uno de los sectores que más resintió el fin de las relaciones comerciales preferenciales con Taiwán.

Según explicó, existen posibilidades de cooperación en áreas como salud, educación, sistemas hospitalarios, tecnología, agricultura, acuicultura y transformación económica.

“El restaurar el volumen de exportación de camarones solo sería una pequeña parte de la reanudada amistad”, sostuvo.

Las promesas incumplidas de China, según Taiwán

Uno de los puntos más sensibles de las declaraciones de Chen fue su valoración sobre los resultados obtenidos por Honduras tras establecer relaciones con China.

El funcionario aseguró que Beijing realizó promesas de cooperación que, a juicio de Taiwán, no han generado los resultados esperados.

“Sabemos que China, al establecer relaciones con Honduras, ha hecho muchas promesas, pero, según entendemos, no las han estado cumpliendo”, manifestó.

Además, defendió el modelo de cooperación taiwanés frente al esquema impulsado por China en distintos países de América Latina, señalando que Taiwán busca relaciones basadas en el desarrollo conjunto y no en intereses geopolíticos.

¿Existen contactos con Honduras?

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la afirmación de Chen de que Taiwán mantiene comunicación con actores políticos hondureños.

El funcionario aseguró que el interés por restablecer relaciones no se limita a un partido político específico y que buscan construir consensos amplios.

“Estamos en conversación con muchos líderes políticos y comunitarios”, declaró.

Asimismo, recordó que durante la campaña electoral algunos dirigentes hondureños expresaron públicamente su interés en retomar la relación con Taiwán.

No obstante, la Cancillería hondureña negó que existan conversaciones oficiales en marcha y marcó distancia de cualquier versión que sugiera negociaciones diplomáticas activas.

Debate abierto

Aunque el Gobierno hondureño cerró la puerta a la existencia de gestiones oficiales, las declaraciones de Taiwán evidencian que el tema sigue presente en distintos círculos políticos y diplomáticos.

La discusión también coincide con cuestionamientos internos sobre los resultados concretos obtenidos tras el establecimiento de relaciones con China y con las expectativas de sectores productivos que consideran que la ruptura con Taiwán tuvo efectos en mercados estratégicos, particularmente en la industria camaronera.

Por ahora, la posición oficial de Honduras es clara: no existen conversaciones diplomáticas para restablecer relaciones con Taiwán. Sin embargo, desde Taipéi continúan enviando señales de apertura y mantienen vigente la posibilidad de reconstruir una relación que durante más de ocho décadas fue una de las alianzas más estables de la política exterior hondureña.

Sobre el particular, el analista Graco Pérez manifestó que “el Gobierno debe actuar en función del interés nacional y el interés nacional está en la relación con Taiwán. Si China quiere rompe relaciones por eso, bueno, que las rompa. Al final debemos velar por el interés de la mayoría de los hondureños y ese debe ser el actuar del Gobierno de la República, que siendo candidato el señor Nasry Asfura, pues prometió restablecer relaciones con Taiwán”.

Señaló que “desde el punto de vista de exportación, de cooperación, de transferencia tecnológica, de comercio, las relaciones de Honduras deben estar con Taiwán”.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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