Paraguay ratifica respaldo a Taiwán y destaca casi siete décadas de relaciones diplomáticas

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b>-Las relaciones entre Paraguay y Taiwán, que cumplen 69 años de vigencia, se mantienen como una de las alianzas diplomáticas más sólidas de América Latina, respaldadas por una amplia cooperación en sectores estratégicos como educación, salud, transporte, tecnología e infraestructura.El vicecanciller paraguayo, Víctor Verdún, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/taiwan-dispuesto-restablecer-relaciones-diplomaticas-honduras-elecciones-MB25531296" target="_blank">destacó que los lazos entre ambas naciones han trascendido el ámbito político</a> para convertirse en una asociación estratégica basada en valores compartidos.“Es una relación que se inició en 1957 y que ha evolucionado hasta convertirse en una alianza sólida sustentada en la libertad, la democracia, la soberanía y los derechos humanos”, manifestó en entrevista con EL HERALDO.El funcionario resaltó que el apoyo de Taiwán ha sido clave para impulsar proyectos de desarrollo en Paraguay, fortaleciendo áreas prioritarias para el crecimiento económico y social del país sudamericano.Asimismo, aseguró que la cooperación bilateral continúa ampliándose en medio de un contexto internacional marcado por la creciente competencia geopolítica entre China y Taiwán.