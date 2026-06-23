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Paraguay ratifica respaldo a Taiwán y destaca casi siete décadas de relaciones diplomáticas

El vicecanciller de Paraguay, Víctor Vedún explicó que las relaciones con Taiwán contienen una visión país a largo y se desarrollan importantes proyectos

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 13:49
Paraguay ratifica respaldo a Taiwán y destaca casi siete décadas de relaciones diplomáticas

El vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, explicó sobre los proyectos que se desarrollan con la cooperación de Taiwán y las relaciones diplomáticas que mantienen desde hace casi siete décadas.

 FOTO: AGUSTíN LAGOS N.

Tegucigalpa, Honduras.-Las relaciones entre Paraguay y Taiwán, que cumplen 69 años de vigencia, se mantienen como una de las alianzas diplomáticas más sólidas de América Latina, respaldadas por una amplia cooperación en sectores estratégicos como educación, salud, transporte, tecnología e infraestructura.

El vicecanciller paraguayo, Víctor Verdún, destacó que los lazos entre ambas naciones han trascendido el ámbito político para convertirse en una asociación estratégica basada en valores compartidos.

“Es una relación que se inició en 1957 y que ha evolucionado hasta convertirse en una alianza sólida sustentada en la libertad, la democracia, la soberanía y los derechos humanos”, manifestó en entrevista con EL HERALDO.

El funcionario resaltó que el apoyo de Taiwán ha sido clave para impulsar proyectos de desarrollo en Paraguay, fortaleciendo áreas prioritarias para el crecimiento económico y social del país sudamericano.

Asimismo, aseguró que la cooperación bilateral continúa ampliándose en medio de un contexto internacional marcado por la creciente competencia geopolítica entre China y Taiwán.

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"Esos valores son los derechos fundamentales para una relación de respeto mutuo, de igual a igual, donde tenemos una visión a largo plazo en conjunto y esa visión es la que estamos y no digo construyendo porque ya la tenemos construida en 70 años. Una visión país donde queremos avanzar juntos y hoy estamos cooperando en diversos ámbitos", dijo el funcionario paraguayo.

"Estamos no solo en el ámbito económico, sino también en comercio, en salud, en tecnología y en seguridad. Hoy, a casi 70 años, estamos en una situación de relación estratégica, de colaboración mutua y estamos viendo hacia un proyecto a largo plazo donde buscamos el bienestar para nuestras sociedades y no solamente en cuanto a lo económico, sino particularmente a la transmisión de esos valores comunes y a la cooperación, particularmente en aquellos aspectos fundamentalmente para nuestras sociedades: salud, educación y tecnología", destacó Vadún.

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Explicó que "para nosotros no solamente es una relación diplomática o relación política. Para nosotros Taiwán, es un sentimiento que se ha construido en base a respeto mutuo, a una tradición de 70 años y damos la amistad a un pueblo al cual nosotros admiramos por esa resilencia y cómo de la adversidad han transformado el éxito y ese éxito ha estado basado en sacrificio y particularmente en educación y en la visión país de todos sus habitantes que ha convertido a un país a una de las principales potencias en el ámbito tecnológico y eso es lo que nosotros admiramos de Taiwán y esa visión es la que queremos instalar aquí, compartir aquí y estamos trabajando en ese sentido".

"Ustedes pueden corroborar el éxito de lo que nosotros estamos diciendo. Generalmente cuando las autoridades dicen lo que han logrado es porque los extorsionan o muchas veces no pueden creer. Creo que con lo que han podido ver podrán comprobar", comentó el vicecanciller.

"La relación entre Paraguay y Taiwán, ha sido una relación fructífera y una cooperación de años que ha ido creciendo hasta llegar a hoy a una relación de carácter estratégica con una visión a largo plazo", destacó el funcionario paraguayo.

El vicecanciller enumeró los proyectos importantes que se desarrollan en el país sudamericano con el apoyo de Taiwán entre los que se destacan: la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), donde egresan ingenieros altamente capacitados en distinta áreas en grados y post grados, el parque tecnológico, el sistema de digitalización en el sistema de salud y que próximamente se va instalar un data center o un centro de datos de inteligencia artificial el que sería el más grande de la región, donde el principal objetivo de los paraguayos es convertir al país en referente regional de inteligencia artificial.

"Taiwán tiene el conocimiento y Paraguay tiene la energía necesaria para poder hacer posible este centro de inteligencia artificial aquí", destacó el funcionario.

No dejó de mencionar el sistema de transporte público con buses eléctricos que fueron donados por Taiwán con un total de 30 unidades y se está construyendo lo que será el gran hospital general de Asunción, un proyecto único en cuanto a envergadura y en cuanto a capacidades técnicas que van a cambiar la asistencia médica, entre otros.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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