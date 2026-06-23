Paraguay ratifica respaldo a Taiwán y destaca casi siete décadas de relaciones diplomáticas

Tegucigalpa, Honduras.-Las relaciones entre Paraguay y Taiwán, que cumplen 69 años de vigencia, se mantienen como una de las alianzas diplomáticas más sólidas de América Latina, respaldadas por una amplia cooperación en sectores estratégicos como educación, salud, transporte, tecnología e infraestructura. El vicecanciller paraguayo, Víctor Verdún, destacó que los lazos entre ambas naciones han trascendido el ámbito político para convertirse en una asociación estratégica basada en valores compartidos. “Es una relación que se inició en 1957 y que ha evolucionado hasta convertirse en una alianza sólida sustentada en la libertad, la democracia, la soberanía y los derechos humanos”, manifestó en entrevista con EL HERALDO. El funcionario resaltó que el apoyo de Taiwán ha sido clave para impulsar proyectos de desarrollo en Paraguay, fortaleciendo áreas prioritarias para el crecimiento económico y social del país sudamericano. Asimismo, aseguró que la cooperación bilateral continúa ampliándose en medio de un contexto internacional marcado por la creciente competencia geopolítica entre China y Taiwán.

"Esos valores son los derechos fundamentales para una relación de respeto mutuo, de igual a igual, donde tenemos una visión a largo plazo en conjunto y esa visión es la que estamos y no digo construyendo porque ya la tenemos construida en 70 años. Una visión país donde queremos avanzar juntos y hoy estamos cooperando en diversos ámbitos", dijo el funcionario paraguayo. "Estamos no solo en el ámbito económico, sino también en comercio, en salud, en tecnología y en seguridad. Hoy, a casi 70 años, estamos en una situación de relación estratégica, de colaboración mutua y estamos viendo hacia un proyecto a largo plazo donde buscamos el bienestar para nuestras sociedades y no solamente en cuanto a lo económico, sino particularmente a la transmisión de esos valores comunes y a la cooperación, particularmente en aquellos aspectos fundamentalmente para nuestras sociedades: salud, educación y tecnología", destacó Vadún.