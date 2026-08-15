Cada 12 días una persona pierde la vida por un incendio en Honduras

En promedio, anualmente 27 personas mueren en estas catástrofes.En lo que va de 2026, se han acumulado 14 fallecimientos, siendo la más reciente la de una anciana de 96 años en el municipio de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/anciana-96-anos-muere-carbonizada-tras-incendio-vivienda-san-manuel-cortes-KH31630497" target="_blank">San Manuel, Cortés</a> reportada el pasado 6 de agosto. Además, cabe destacar que marzo y mayo son los únicos meses en los que no se han registrado decesos por incendios.