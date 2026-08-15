Cada 12 días una persona pierde la vida por un incendio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La madrugada del 29 de julio se convirtió en una fecha de dolor que conmocionó a miles de hondureños. Seis integrantes de una familia en el bordo Esquipulas de la aldea El Carmen de San Pedro Sula se encontraban descansando, hasta que las voraces llamas empezaron a consumir la humilde vivienda. Los vecinos escucharon los agónicos gritos que clamaban por auxilio. Los minutos fueron pasando y por desgracia la familia no logró escapar del incendio. La joven Daniela Azucena Cortés murió con su hija de apenas siete meses de vida, así como también junto a sus cuatro hermanos menores de edad: Isaías, Maira, Jairo y Joel.

Perder la vida en un incendio es una de las formas de muerte más comunes en Honduras, más de 100 personas han fallecido en un siniestro en los últimos cinco años. De acuerdo al Cuerpo de Bomberos, 164 personas murieron en incendios entre 2021 hasta inicios de agosto de 2026, según conoció EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-CB-150-2026. Al hacer una comparación matemática entre el número de víctimas y el tiempo transcurrido, esto se traduce en que en el país una persona fallece en un siniestro cada 12 días. El año con más fallecimientos por este tipo de situaciones fue 2023, con 76 víctimas. Cabe recordar que en junio de ese año 46 privadas de libertad de la Penitenciaria Nacional Femenina de Asistencia Social (PNFAS) murieron por un incendio provocado por otras reclusas pertenecientes a la Pandilla 18.

En promedio, anualmente 27 personas mueren en estas catástrofes. En lo que va de 2026, se han acumulado 14 fallecimientos, siendo la más reciente la de una anciana de 96 años en el municipio de San Manuel, Cortés reportada el pasado 6 de agosto. Además, cabe destacar que marzo y mayo son los únicos meses en los que no se han registrado decesos por incendios.

Muertes por región geográfica

A lo largo de un lustro Francisco Morazán es el departamento con más víctimas mortales, acumulando 67. En segundo lugar, se ubica Cortés con 34. Ambos departamentos concentran el 62% de los difuntos. Le siguen Atlántida con 14 decesos y Lempira con 11. Únicamente en Gracias a Dios e Intibucá no se han registrado incendios con saldo mortal.

Los datos también evidencian que estas muertes solo han ocurrido en 35 de los 298 municipios del territorio nacional. Solo en la capital Distrito Central alberga el 37% de los fallecidos con un total de 60. Y es que de estos 60, 46 corresponden a las reclusas de PNFAS, centro carcelario ubicado en el valle de Támara. La capital es el único municipio con más de 60 muertes. En segundo lugar se posiciona San Pedro Sula con 14, mientras que en el tercer lugar figura Gracias con 11.

Peligro en segundos

Un incendio puede escalar a grandes magnitudes más rápido de lo que se puede imaginar, siendo el tiempo uno de los factores que pueden influir en la supervivencia. El médico forense Denis Castro Bobadilla explicó que durante un incendio la combustión de materiales inflamables como no inflamables generan la emisión de monóxido de carbono (CO), consumiendo a la vez el oxígeno del ambiente. "Al estar encerrado en estado de salir, usted empieza a notar la urgencia de oxígeno y empieza a aspirar intensivamente el monóxido de carbono", indicó. Agregó que "vuelve a hacer la inhalación, vuelve a meter una bocanada más de monóxido de alcohol, entonces usted pierde el conocimiento, se desmaya".

Mencionó que la hemoglobina es la encargada de captar oxígeno y transportarlo a los pulmones y tejidos, pero en un incendio esta se termina confundiendo y termina captando CO. Aun desmayado, el cuerpo sigue inhalando CO. Cuando alguien pierde la vida en un incendio no siempre se trata de quedar carbonizados, calcinados o por la gravedad de las quemaduras, sino que también puede ocurrir por inhalar el monóxido de carbono. "Cuando se encuentra un cadáver y si el cuerpo no se quemó, usted lo va a encontrar con un color intensamente rosado y eso nos está indicando que desarrolló carboxihemoglobina", apuntó.

¿Cómo actuar?

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Carlos Bonilla, destacó que es vital que en un incendio las personas deben mantener la calma subrayando que "es el único método que puede tener el ser humano para sobrevivir". Ya sea que el incendio ocurra en un edificio o en una vivienda, las personas deben evacuar lo más pronto posible y llamar al 911 para reportar el siniestro, brindando la ubicación exacta donde ocurre el siniestro. En una edificación las personas deben lo más pronto "irse al punto de encuentro, no correr, no buscar la manera de tropezarse unos con otros y buscar las rutas de evacuación que están señalizadas". Por otra parte, afirmó que los gabinetes y compartimientos contra incendios deben ser de libre acceso, situación que no se ha cumplido en su totalidad ya que en muchas inspecciones han descubierto que los extinguidores los colocan detrás de algún archivero o escritorio, entorpeciendo la primera acción de respuesta ante el incendio. Si los incendios son en casas, las personas pueden optar por salir por la puerta principal o trasera. Por ello, enfatizó que estas rutas no deben estar obstaculizadas con el objetivo de salir lo más rápido posible. "Le pedimos a las personas que por favor no pongan tanto tantas cosas hombre en las salas. En las salas hemos encontrado que ahí no parece sala, parece bodega. Tienen tanto accesorio, tanto menaje y eso lo que viene es a quitarle seguridad a las personas", señaló. De igual forma, las puertas de las habitaciones deben permanecer libres de objetos que dificulten que sean abiertas en su totalidad. Bonilla que "la mayoría de las personas que han resultado muertas son aquellas que dejan su velita a un santo o a un familiar, personas de tercera edad que tenían que estar estar acompañadas y están solas", reflejando que un descuido en cuestión de minutos puede convertirse en un caos.

Importancia de la prevención