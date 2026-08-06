Anciana de 96 años muere carbonizada tras incendio en su vivienda en San Manuel, Cortés

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves y dejó como resultado dos viviendas y un vehículo consumidos por el fuego.

La víctima residía en una de las viviendas que fueron consumidas por las llamas. Según familiares, la adulta mayor no podía caminar, por lo que no logró salir del inmueble cuando inició el incendio.

Cortés, Honduras.- Una señora de 96 años de edad, identificada como Juana Josefa Rivera, murió tras quedar atrapada durante un incendio registrado en una vivienda ubicada en el barrio Suyapa , en el municipio de San Manuel, Cortés.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de La Lima, Cortés, se desplazaron de emergencia al lugar para sofocar las llamas. Los efectivos realizaron un ataque ofensivo utilizando dos líneas de mangueras para controlar el incendio.

Sin embargo, durante las labores de enfriamiento y remoción de escombros, los bomberos realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en el interior de una de las habitaciones.

Al lugar del siniestro llegó uno de los hijos de la víctima, Magdaleno Benítez, quien manifestó que desconocen qué originó el incendio. "No sabemos qué hubo, un circuito en medianoche, pero sí fue a la una de la mañana que sucedió eso", expresó.

El hijo de la víctima explicó que, aunque la señora aparentemente vivía sola, uno de sus hijos residía en una cuadra cercana y acudía durante las noches para visitarla y estar pendiente de ella.

"Mi hermano vivía atrás y mi hermano venía en horas de la noche a verla. Mala suerte, ya que cuando el fuego empezó no se pudo hacer nada", relató.

"Es una horrible noticia", dijo Benítez, quien confirmó que su madre ya no podía caminar y se encontraba bajo tratamiento médico. "Ya estaba perdiendo el habla, no podía caminar, ya los reflejos los estaba perdiendo", expresó el hijo mayor de la señora.

Asimismo, recordó que días antes había conversado con su madre y se había despedido de ella. "Hace unos tres días me despedí de ella porque la vi llorando, me puse a platicar con ella y le dije: '¿Siente, mamá, que le duele algo?' y me hizo seña que ya iba de camino", relató.