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Solo escombros quedaron tras incendio en barrio San Martín; familias quedan sin hogar

Jornadas de limpieza y enfriamiento realizan este día cuadrillas de la Alcaldía de Tegucigalpa, Copeco y Bomberos en la zona donde una voraz incendio arrasó varias viviendas

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 11:25
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Una montaña de escombros es todo lo que quedó tras el voraz incendio que esta madrugada acabó con varias viviendas en el barrio San Martín en Comayagüela, dejando varias personas lesionadas y familias en la calle sin un techo para vivir.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
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En la zona esta mañana se realizan labores por parte de unidades del cuerpo de Bomberos que trabajan en el enfriamiento del siniestro, así como en la recopilación de información para determinar el origen del fuego.

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Cuadrillas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central se enfocan este mediodía en labores de limpieza de la zona del siniestro.

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En el lugar solo quedó una pila de escombros, entre madera carbonizada y láminas de zinc retorcidas.

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Debido a la geografía del terreno, las cuadrillas realizan la labor de limpieza de manera manual ya que dificílmente se puede subir al lugar una retroexcavadora u otro tipo de maquinaria.

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Se trataba de al menos seis humildes viviendas, de construcción variada, que fueron presa de las llamas a eso de la 1:30 de la madrugada de este miércoles, mientras las familias dormían.

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Pese a la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos, seis viviendas quedaron reducidas a cenizas y otras dos sufrieron daños por la caída de escombros.

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Debido a la rápida expansión del fuego al menos seis personas resultaron con quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

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Entre las personas afectadas por el incendio hay varios adultos mayores, algunos de ellos hospitalizados actualmente, así como personas con tratamientos médicos que quedaron a la intempérie.

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Las tres personas ingresadas responden a los nombres de Salvador Rodríguez, de 84 años de edad; Geraldina Salinas Palma, de 63 años; y Arnulfo Pérez Rodríguez, de 84 años. Todos se encuentran estables.

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Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) también se encuentran en la escena para brindar asistencia a las necesidades primarias de los afectados.

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Prelimininarmente, se conoce que son al menos 60 personas las que resultaron sin hogar por el fuego, quienes fueron trasladadas hasta un centro educativo de manera temporal.

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En horas de la madrugada las altas llamas del incendio amenazaban con expandirse a más viviendas, mientras los vecinos intentaban, como podían con baldes, sofocar el siniestro.

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Tras la remoción de escombros, las autoridades evaluarán que partes de las viviendas afectadas todavía son habitables para determinar qué hacer en la zona, detalló Julio Quiñonez, de la AMDC, pues son varias las familias que quedaron sin hogar.

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