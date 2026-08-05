Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores

Un voraz incendio consumió la madrugada de este miércoles 05 de agosto al menos seis viviendas de construcción mixta en barrio San Martín, sector 2, de Comayagüela, y dejó cuatro personas lesionadas con quemaduras de diversa consideración, informó el Cuerpo de Bomberos de Honduras.
La emergencia fue reportada a la 1:35 de la madrugada, lo que movilizó a las unidades HRB-00-171, HRB-00-218, HRB-00-A911 y HRB-00-235 para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas del sector.
De acuerdo con el informe preliminar, Salvador Rodríguez, de 72 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo izquierdo, la espalda y la cabeza.
Arnulfo Pérez Rodríguez, de 84 años, presentó quemaduras de primer grado en distintas partes del cuerpo (cabeza y brazo).
Asimismo, Gerardina Salinas, de 57 años, sufrió quemaduras de segundo grado y fue ingresada al área de choque.
Finalmente, José Amador Fiallos, de 21 años, resultó con quemaduras de primer grado en su brazo derecho.
El siniestro destruyó por completo seis viviendas de construcción mixta y ocasionó daños en otras estructuras cercanas.
Alrededor de 30 elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de extinción, que se prolongaron durante varias horas para controlar el incendio y evitar mayores afectaciones.
En los micrófonos de HCH, Don Ricardo Zerén, una de las personas afectadas; apeló al buen corazón de los hondureños para recibir ayuda tras perder su vivienda y todos los medicamentos para tratar la epilepsia que padece.
Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras especialistas realizan las inspecciones correspondientes para determinar el origen del incendio y cuantificar las pérdidas materiales.