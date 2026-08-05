  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores

Cuatro personas, entre ellas dos adultos mayores, resultaron con quemaduras tras un incendio que consumió al menos seis vivienda del barrio San Martín

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 07:27
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
1 de 10

Un voraz incendio consumió la madrugada de este miércoles 05 de agosto al menos seis viviendas de construcción mixta en barrio San Martín, sector 2, de Comayagüela, y dejó cuatro personas lesionadas con quemaduras de diversa consideración, informó el Cuerpo de Bomberos de Honduras.

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
2 de 10

La emergencia fue reportada a la 1:35 de la madrugada, lo que movilizó a las unidades HRB-00-171, HRB-00-218, HRB-00-A911 y HRB-00-235 para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas del sector.

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
3 de 10

De acuerdo con el informe preliminar, Salvador Rodríguez, de 72 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo izquierdo, la espalda y la cabeza.

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
4 de 10

Arnulfo Pérez Rodríguez, de 84 años, presentó quemaduras de primer grado en distintas partes del cuerpo (cabeza y brazo).

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
5 de 10

Asimismo, Gerardina Salinas, de 57 años, sufrió quemaduras de segundo grado y fue ingresada al área de choque.

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
6 de 10

Finalmente, José Amador Fiallos, de 21 años, resultó con quemaduras de primer grado en su brazo derecho.

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
7 de 10

El siniestro destruyó por completo seis viviendas de construcción mixta y ocasionó daños en otras estructuras cercanas.

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
8 de 10

Alrededor de 30 elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de extinción, que se prolongaron durante varias horas para controlar el incendio y evitar mayores afectaciones.

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
9 de 10

En los micrófonos de HCH, Don Ricardo Zerén, una de las personas afectadas; apeló al buen corazón de los hondureños para recibir ayuda tras perder su vivienda y todos los medicamentos para tratar la epilepsia que padece.

 Foto: Cortesía redes sociales
Incendio en barrio San Martín deja cuatro quemados; entre ellos dos adultos mayores
10 de 10

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras especialistas realizan las inspecciones correspondientes para determinar el origen del incendio y cuantificar las pérdidas materiales.

 Foto: Cortesía Bomberos Tegucigalpa
Cargar más fotos