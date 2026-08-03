¿A qué hora está habilitado el paso en la zona del Túnel Florencia? Estos son los horarios

Los conductores que circulan por la zona del Túnel Florencia deberán tomar en cuenta los horarios establecidos para el paso vehicular, mientras continúan los trabajos de construcción de esta obra en el bulevar Suyapa.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que la circulación permanece habilitada de 4:00 de la tarde a 8:00 de la mañana, con el fin de reducir el impacto en las horas de mayor tráfico.
En cambio, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde el paso permanece cerrado para permitir el avance de las obras programadas en el proyecto.
Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas durante el horario en que la vía permanece cerrada.
Esta conexión permite que los vehículos provenientes de Florencia Norte se incorporen al bulevar mediante un giro a la derecha.
Esta medida facilitará la circulación en la zona, mientras se continúan desarrollando los trabajos de construcción.
Actualmente, las cuadrillas ejecutan el desencofrado de la losa construida sobre el bulevar Suyapa, una de las etapas previstas dentro del cronograma de la obra.
Posteriormente, el proyecto avanzará con trabajos de terracería en el interior del túnel y la instalación del sistema de tuberías para aguas lluvias.
Además de la construcción del túnel, en el sector también se realizan obras complementarias para mejorar las condiciones del entorno.
Entre ellas figuran trabajos de drenaje pluvial, adecuaciones viales y el trasplante de árboles, junto con la siembra de nuevas plantas.
Las autoridades mantienen la restricción temporal de circulación durante el día para agilizar la ejecución del proyecto y reducir el tiempo total de construcción.
Mientras tanto, los conductores que transitan por este sector de la capital deberán respetar los horarios establecidos para evitar contratiempos y contribuir a una circulación más ordenada.