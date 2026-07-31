Calles destruidas complican la vida de familias en Monte de Los Olivos

Una calle completamente deteriorada mantiene parcialmente incomunicadas a unas 15 familias del sector 6 de la colonia Monte de Los Olivos, en Comayagüela.
El paso por la zona se vuelve casi imposible, especialmente durante la temporada de lluvias.
Aunque en el lugar comenzaron los trabajos para instalar tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario, los vecinos denunciaron que las obras se detuvieron hace varias semanas y que la vía quedó abierta y en peores condiciones.
EL HERALDO recorrió la zona y comprobó que la calle permanecía destruida, con excavaciones, tierra suelta y sin presencia de trabajadores ni maquinaria.
Los residentes aseguran que caminar por el sector representa un riesgo y que el ingreso de vehículos es cada vez más difícil debido al mal estado de la vía.
Con la llegada de las lluvias, el panorama empeora. El camino se cubre de lodo, lo que dificulta la salida de los vecinos de sus viviendas y el tránsito de vehículos.
Ashley Yonari Barahona, una de las afectadas, explicó que las malas condiciones de la calle también complican el acceso al agua potable, obligando a varias familias a recorrer largas distancias para abastecerse.
“Para el agua de tomar uno tiene que ir hasta allá abajo, a la esquina. Vamos donde unos familiares a traer agua o caminamos con baldes hasta acá”, relató un vecino.
Otra vecina, Flor Castro, aseguró que desde hace aproximadamente dos semanas no han observado avances en la obra y teme que la situación se agrave con la llegada de las lluvias.
Los habitantes señalaron que esperaban que la intervención resolviera problemas históricos de la comunidad, pero ahora les preocupa que las excavaciones permanezcan abandonadas y continúen deteriorando las calles.