Guardianes del planeta promueven el reciclaje en escuelas de la capital

Escuelas Amigables con el Ambiente concluyó las diez semanas de capacitaciones donde los niños se convirtieron en héroes ambientales.
Durante la semana, los escolares conocieron cómo trabaja la empresa Reciclaje Diamante en la clasificación, separación y recolección de residuos.
Los Comités Ambientales asimilaron conceptos de reciclaje a través de la dinámica colorida "Laberinto Ecológico".
El equipo técnico de Reciclaje Diamante explicó detalladamente a los estudiantes el ciclo de vida de los materiales y cómo la clasificación adecuada evita que miles de toneladas de basura lleguen a los ecosistemas.
Los niños siguieron atentamente cada una de las explicaciones sobre la economía circular y la importancia de reducir el impacto ambiental desde sus aulas.
Resolviendo el Laberinto Ecológico, los pequeños aprendieron de forma intuitiva los pasos que debe seguir un residuo hasta ser transformado.
En cada centro educativo los escolares formaron parte de la masiva recolección de residuos reciclables.
Concentrados y entregados a la idea de darle vida a sus dibujos, los pequeños reflexionaron sobre el reciclaje y su impacto positivo en el ambiente.
Docentes del Roberto Suazo Córdova agradecieron estas diez semanas de aprendizaje que fortalece las facultades de los niños de cara a un futuro más verde.
Escolares que integran los Clubes Ecológicos demostraron su liderazgo en la defensa del ambiente al cargar con bolsas llenas de latas y botellas plásticas.
Kenneth Andrés Sierra, estudiante del CEB Roberto Suazo Córdova, demostrando su juguete hecho con materiales reciclables.
Decenas de bolsas gigantes repleta de plástico y aluminio se ordenaron en el patio a la espera del camión de Reciclaje Diamante.
El personal de la empresa recicladora supervisó la carga y pesado de las bolsas que contenían los materiales recuperados por estudiantes, docentes y padres de familia.
Esta labor demuestra el compromiso de las Escuelas Amigables con el Ambiente para velar por un entorno más limpio y seguro.
El personal de la empresa recicladora motivó a los niños de los Comités Ambientales a ser el cambio generacional en el país.
Ordenados y clasificados por categoría, los residuos recolectados quedaron preparados para su traslado a la planta procesadora.
Durante la charla, los estudiantes dieron vida a 'Diamantín', figura emblemática de Reciclaje Diamante.
Madres y padres de familia unieron esfuerzos en el patio escolar para separar grandes volúmenes de botellas de plástico, latas de aluminio y cartón.
Las charlas técnicas fueron parte fundamental para que los guardianes de la naturaleza esparzan el mensaje con sus demás compañeros, familia y comunidades.
Los escolares del CEB Lempira están preparados para continuar con la protección ambiental.
Con demostraciones prácticas, los facilitadores mostraron la manera correcta de separar botellas, latas y residuos electrónicos antes de su recolección.
Este alumno nos demostró el verdadero significado detrás del proyecto ambiental: crear conciencia en los más pequeños sobre el cuidado del ambiente.