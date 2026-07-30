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Guardianes del planeta promueven el reciclaje en escuelas de la capital

En la Semana 10 de Escuelas Amigables con el Ambiente, la empresa Reciclaje Diamante capacitó a los alumnos en el manejo responsable de residuos

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 14:22
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Escuelas Amigables con el Ambiente concluyó las diez semanas de capacitaciones donde los niños se convirtieron en héroes ambientales.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Durante la semana, los escolares conocieron cómo trabaja la empresa Reciclaje Diamante en la clasificación, separación y recolección de residuos.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Los Comités Ambientales asimilaron conceptos de reciclaje a través de la dinámica colorida "Laberinto Ecológico".

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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El equipo técnico de Reciclaje Diamante explicó detalladamente a los estudiantes el ciclo de vida de los materiales y cómo la clasificación adecuada evita que miles de toneladas de basura lleguen a los ecosistemas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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Los niños siguieron atentamente cada una de las explicaciones sobre la economía circular y la importancia de reducir el impacto ambiental desde sus aulas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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Resolviendo el Laberinto Ecológico, los pequeños aprendieron de forma intuitiva los pasos que debe seguir un residuo hasta ser transformado.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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En cada centro educativo los escolares formaron parte de la masiva recolección de residuos reciclables.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Concentrados y entregados a la idea de darle vida a sus dibujos, los pequeños reflexionaron sobre el reciclaje y su impacto positivo en el ambiente.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Docentes del Roberto Suazo Córdova agradecieron estas diez semanas de aprendizaje que fortalece las facultades de los niños de cara a un futuro más verde.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Escolares que integran los Clubes Ecológicos demostraron su liderazgo en la defensa del ambiente al cargar con bolsas llenas de latas y botellas plásticas.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Kenneth Andrés Sierra, estudiante del CEB Roberto Suazo Córdova, demostrando su juguete hecho con materiales reciclables.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Decenas de bolsas gigantes repleta de plástico y aluminio se ordenaron en el patio a la espera del camión de Reciclaje Diamante.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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El personal de la empresa recicladora supervisó la carga y pesado de las bolsas que contenían los materiales recuperados por estudiantes, docentes y padres de familia.

 Foto: Cortesía
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Esta labor demuestra el compromiso de las Escuelas Amigables con el Ambiente para velar por un entorno más limpio y seguro.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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El personal de la empresa recicladora motivó a los niños de los Comités Ambientales a ser el cambio generacional en el país.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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Ordenados y clasificados por categoría, los residuos recolectados quedaron preparados para su traslado a la planta procesadora.

 Foto: Cortesía
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Durante la charla, los estudiantes dieron vida a 'Diamantín', figura emblemática de Reciclaje Diamante.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Madres y padres de familia unieron esfuerzos en el patio escolar para separar grandes volúmenes de botellas de plástico, latas de aluminio y cartón.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Las charlas técnicas fueron parte fundamental para que los guardianes de la naturaleza esparzan el mensaje con sus demás compañeros, familia y comunidades.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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Los escolares del CEB Lempira están preparados para continuar con la protección ambiental.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Con demostraciones prácticas, los facilitadores mostraron la manera correcta de separar botellas, latas y residuos electrónicos antes de su recolección.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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Este alumno nos demostró el verdadero significado detrás del proyecto ambiental: crear conciencia en los más pequeños sobre el cuidado del ambiente.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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