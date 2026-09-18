Federación de Honduras lanza a la venta boletos para juegos de la 'H' por la Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció oficialmente la venta de boletos para los dos próximos partidos de la Selección Nacional en el Estadio Nacional Chelato Uclés. La afición catracha ya puede asegurar su lugar para acompañar al equipo en esta nueva etapa.
El equipo nacional estará bajo el mando del entrenador José Francisco Molina para estos importantes compromisos en casa. La Selección de Honduras jugará primero contra Surinam y luego recibirá la visita de Jamaica en la capital hondureña.
Con la meta de llenar por completo el estadio capitalino, las autoridades pusieron a la venta un total de 21,000 entradas para cada encuentro. La federación busca que el público acompañe masivamente y haga sentir la localía en ambas fechas.
Los boletos cuentan con tarifas accesibles en todas las zonas del recinto deportivo. Además, se aplicarán descuentos especiales dirigidos a las personas de la tercera y cuarta edad que deseen asistir.
Para Honduras, el gran objetivo inmediato consiste en finalizar entre los dos mejores lugares de su grupo para acceder a los cuartos de final.
En dicha instancia de eliminación directa ya se encuentran sembrados los gigantes de la región por criterios de ranquin: Estados Unidos, México, Canadá y Panamá. Ganar es de vital importancia porque la Nations League funciona directamente como la llave de acceso a la Copa Oro 2027.
Las selecciones que logren sellar su boleto a los cuartos de final obtendrán la clasificación automática al torneo más prestigioso de la Concacaf.
Precios por localidad
Sol: L 200 (Tercera edad: L 150 / Cuarta edad: L 130)
Sombra: L 300 (Tercera edad: L 225 / Cuarta edad: L 195)
Silla: L 600 (Tercera edad: L 450 / Cuarta edad: L 390)
Puntos de venta y calendario
Los afines a la Bicolor ya pueden adquirir sus boletos en todos los puntos TENGO autorizados a nivel nacional.
Honduras vs. Surinam: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 7:00 PM.
Honduras vs. Jamaica: Lunes 5 de octubre de 2026 a las 8:00 PM.