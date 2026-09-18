Federación de Honduras lanza a la venta boletos para juegos de la 'H' por la Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció oficialmente la venta de boletos para los dos próximos partidos de la Selección Nacional en el Estadio Nacional Chelato Uclés. La afición catracha ya puede asegurar su lugar para acompañar al equipo en esta nueva etapa. El equipo nacional estará bajo el mando del entrenador José Francisco Molina para estos importantes compromisos en casa. La Selección de Honduras jugará primero contra Surinam y luego recibirá la visita de Jamaica en la capital hondureña.

Con la meta de llenar por completo el estadio capitalino, las autoridades pusieron a la venta un total de 21,000 entradas para cada encuentro. La federación busca que el público acompañe masivamente y haga sentir la localía en ambas fechas. Los boletos cuentan con tarifas accesibles en todas las zonas del recinto deportivo. Además, se aplicarán descuentos especiales dirigidos a las personas de la tercera y cuarta edad que deseen asistir.