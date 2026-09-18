"La cipota gritaba y la puerta estaba cerrada": madre de jóvenes abusadas por supuesto pastor

Santa Bárbara, Honduras.- Entre lágrimas, indignación y el dolor de una madre, María Elena Reyes rompió el silencio tras el arresto de Alberto Parra de 46 años, un supuestos pastor detenido en la aldea La Cuchilla, Arada, en Santa Bárbara, Honduras, tras ser denunciado por agredir sexualmente a sus dos hijas de 18 y 13 años durante una presunta sesión de oración. El imputado, de nacionalidad argentina, fue capturado por agentes policiales luego de una llamada de alerta al Sistema Nacional de Emergencias 911. Sin embargo, el testimonio de la progenitora revela la pesadilla vivida dentro de la vivienda, donde asegura que el señalado actuó bajo engaños y violencia física extrema.

“Lo que ha pasado en esta aldea es un caso muy tremendo. Siento un dolor en el corazón por todo lo que miré con mis ojos. Lo que me le hicieron a las niñas, a la de 18 años y a la otra también”, manifestó María Elena Reyes, al relatar que el supuesto religioso fue llevado a su hogar por otra líder comunitaria identificada como Marta Lidia Leiva. Según la madre, el individuo, perteneciente a la Iglesia Unción de Dios Pentecostés, aseguró que la joven de 18 años "tenía demonios y serpientes", excusa que utilizó para tirarla al suelo y someterla brutalmente. “No oró por ella. La tiró al suelo, le metió la mano por el pantalón y abusó de ella. La cipota gritaba y la puerta estaba cerrada. Me le sacó sangre del vientre, me la rompió toda y la iba ahorcando. Por mi hijo se salvó, porque él se la quitó”, relató con angustia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Segundos después, el hombre intentó agredir a la menor de 13 años.

"Le decía que en el pecho tenía la culebra, la besaba a la fuerza y le metía la mano en el shortcito. La niña se cerraba y no se dejó, si se deja, la rompe también", afirmó Reyes, agregando que el agresor le decía a la joven que "de hoy en adelante sería su mujer". Durante la agresión, la madre denunció que el hombre adormeció al padre de las víctimas aplicándole un paño con una sustancia desconocida en el rostro, dejándolo inconsciente durante dos días. Al percatarse del abuso, la señora intentó intervenir, pero el sujeto la expulsó violentamente de la habitación y atrancó la puerta. "Yo andaba afuera con una colima (machete), desesperada porque no soportaba aquel dolor. Mi marido estaba adormecido en una silla y no se podía levantar", recordó. Asimismo, Reyes arremetió contra quienes defienden al detenido en la comunidad: "ese no es pastor, es el mero brujo del diablo. Es un chancho. La gente de la aldea anda apoyando al diablo de las tinieblas. Yo no miento de todo lo que miré".

La familia ya acudió a las instancias correspondientes para realizar las evaluaciones médicas y forenses a las jovencitas. Pese al trauma, Reyes denunció que ha sufrido represalias y hostigamiento por parte de seguidores del acusado, quienes han acudido a su vivienda a intimidarlas.