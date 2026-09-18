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Platense vs Lobos UPN EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Dos equipos con necesidad de puntos se enfrentan por la jornada 8 del torne Apertura de la Liga Nacional

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 13:36
Platense vs Lobos UPN EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Daniel Carter Bodden anotó el primer gol de los Lobos de la UPNFM ante Platense.

 Foto: Neptalí Romero

Puerto Cortés, Honduras.- El Platense de Raúl Cáceres recibe a los Lobos de la UPNFM de Salomón Nazar por la octava fecha del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Excélsior.

Relato

Alineaciones

Ambos equipos no han tenido un buen arranque de torneo. Están necesitados de puntos para ir saliendo de los últimos lugares.

En el último encuentro los escualos lograron un punto como visitantes ante el Estrella Roja. Mientras que Lobos de derrotar a Choloma por la mínima y así conseguir su único triunfo.

Tanto como Platense y Lobos UPNFM tienen misma cantidad de puntos (5), un triunfo y dos empates en ocho partidos.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 3:00 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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