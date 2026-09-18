Honduras y República Dominicana lanzan estampillas por 102 años de relaciones diplomáticas

Tegucigalpa, Honduras- Correos de Honduras presentó este viernes una emisión filatélica conjunta con República Dominicana denominada “Lagos y lagunas”, como parte de la conmemoración de los 102 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
El lanzamiento se realizó en Tegucigalpa durante un acto organizado por Correos de Honduras, con la participación de autoridades hondureñas y dominicanas, representantes del cuerpo diplomático, funcionarios, filatelistas e invitados especiales.
La emisión busca utilizar las estampillas como un medio para proyectar la riqueza natural de ambos países y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos de amistad y cooperación que mantienen Honduras y República Dominicana.
Carlos Arturo Zapata, director general de Correos de Honduras, destacó que la iniciativa permite vincular la filatelia con la diplomacia, la cultura y la protección de los recursos naturales.
"Una estampilla no solo es una pieza de papel, es un embajador silencioso que viaja por el mundo, custodia la memoria, proyecta la identidad y lleva un mensaje de fraternidad que desafía las fronteras", señaló Zapata.
La emisión fue desarrollada bajo la temática “Lagos y lagunas”, promovida por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), mediante una selección de imágenes representativas de los recursos naturales de Honduras y República Dominicana.
En el caso de Honduras, las estampillas incorporan imágenes del lago de Yojoa y la laguna de Cacao, mientras que por República Dominicana se presentan el lago Enriquillo y la laguna Gri-Gri. De esta manera, las cuatro imágenes de la emisión representan de forma conjunta la riqueza natural de las dos naciones, sin que los cuatro sitios correspondan a un solo país.
Zapata destacó que los cuerpos de agua seleccionados forman parte del patrimonio ambiental de ambas naciones y también pueden contribuir a proyectar sus atractivos turísticos y su biodiversidad.
"Que el agua y la naturaleza compartida sean las protagonistas de esta emisión conjunta. Es, además, un llamado a la acción y una invitación a fortalecer la conciencia sobre la conservación", expresó el director de Correos de Honduras.
Por su parte, el embajador de República Dominicana en Honduras, Luis García Mercado, recordó que el proyecto tiene como antecedente un memorándum de entendimiento suscrito hace dos años en materia postal.
El diplomático resaltó que la emisión conjunta permitirá que las estampillas circulen tanto en Honduras como en República Dominicana, llevando imágenes de los paisajes naturales seleccionados en cada territorio.
"Un sello postal es, en esencia, una ventana al alma de un país, pero cuando dos naciones deciden unir sus talentos, sus servicios postales y sus visiones para emitir un sello común, el mensaje se vuelve aún más poderoso", manifestó García Mercado.
El representante dominicano agradeció la participación de las cancillerías, embajadas y equipos técnicos que trabajaron en el proceso de elaboración de la emisión, cuya presentación se desarrolló de manera coordinada entre ambos países.
Por su parte, la canciller hondureña, Mireya Agüero, destacó el valor de la emisión como una expresión del acercamiento entre Honduras y República Dominicana y de los vínculos diplomáticos construidos durante más de un siglo.
"Esta emisión conjunta de sellos postales constituye un gesto tangible de la cordialidad que han alcanzado las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países", afirmó Agüero durante el acto.
La funcionaria también recordó el valor histórico de la filatelia y relató que su abuelo fue director de Correos de Honduras en 1955 y aficionado a la colección de estampillas, una tradición que posteriormente, según contó, transmitió a uno de sus hijos.