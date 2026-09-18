Honduras y República Dominicana lanzan estampillas por 102 años de relaciones diplomáticas

Tegucigalpa, Honduras- Correos de Honduras presentó este viernes una emisión filatélica conjunta con República Dominicana denominada “Lagos y lagunas”, como parte de la conmemoración de los 102 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El lanzamiento se realizó en Tegucigalpa durante un acto organizado por Correos de Honduras, con la participación de autoridades hondureñas y dominicanas, representantes del cuerpo diplomático, funcionarios, filatelistas e invitados especiales.

La emisión busca utilizar las estampillas como un medio para proyectar la riqueza natural de ambos países y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos de amistad y cooperación que mantienen Honduras y República Dominicana.

Carlos Arturo Zapata, director general de Correos de Honduras, destacó que la iniciativa permite vincular la filatelia con la diplomacia, la cultura y la protección de los recursos naturales.

"Una estampilla no solo es una pieza de papel, es un embajador silencioso que viaja por el mundo, custodia la memoria, proyecta la identidad y lleva un mensaje de fraternidad que desafía las fronteras", señaló Zapata.

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La emisión fue desarrollada bajo la temática “Lagos y lagunas”, promovida por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), mediante una selección de imágenes representativas de los recursos naturales de Honduras y República Dominicana.

En el caso de Honduras, las estampillas incorporan imágenes del lago de Yojoa y la laguna de Cacao, mientras que por República Dominicana se presentan el lago Enriquillo y la laguna Gri-Gri. De esta manera, las cuatro imágenes de la emisión representan de forma conjunta la riqueza natural de las dos naciones, sin que los cuatro sitios correspondan a un solo país.