El Héroe: Kamel Kafati

Ganó medalla de oro con la exposición “Primeras emisiones de Honduras 1865-1889” con la que participó en la categoría de Filatelia Tradicional en la Exposición Filatélica Mundial Boston 2026 celebrada recientemente en Estados Unidos, en la que organiza cronológicamente las emisiones fundacionales de la filatelia hondureña a lo largo de cuatro períodos -1866, las reimpresiones de 1871, la emisión de 1876 y la reimpresión de 1880-.