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El Héroe: Kamel Kafati

Honduras ganó medalla de oro en la Exposición Filatélica Mundial Boston 2026 gracias a una colección cronológica de sus primeras emisiones de sellos

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 00:00

Ganó medalla de oro con la exposición “Primeras emisiones de Honduras 1865-1889” con la que participó en la categoría de Filatelia Tradicional en la Exposición Filatélica Mundial Boston 2026 celebrada recientemente en Estados Unidos, en la que organiza cronológicamente las emisiones fundacionales de la filatelia hondureña a lo largo de cuatro períodos -1866, las reimpresiones de 1871, la emisión de 1876 y la reimpresión de 1880-.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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