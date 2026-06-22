"Dejaron el vehículo encendido, se fueron a dormir y nunca más despertaron": tragedia de hondureños en Misuri

Un descuido, por olvido o por error, les habría costado la vida a tres hondureños, un guatemalteco y un mexicano en el condado de Phelps, Missouri, Estados Unidos, al morir intoxicados mientras dormían por monóxido de carbono. ¿Qué fue lo que pasó?
Las víctimas fueron identificadas como Roberto Carlos Rodríguez Salazar, Marlon Lalin y Yeanna Castillo; todos hondureños; además de Gerardo Vega y Diego Castro, guatemalteco y mexicano, respectivamente.
Todo se descubrió cuando las autoridades recibieron una alerta y acudieron al domicilio, un dúplex donde al menos residían siete personas, entre ellos una menor de edad de nacionalidad hondureña.
Al llegar al sitio, las autoridades encontraron cinco cuerpos en una de las residencias y en la de la par dos afectados aún con vida.
Las dos personas afectadas encontradas aún con vida en la escena fueron trasladadas de inmediato hacia un hospital, incluso se requirió de un helicóptero para acelerar su traslado.
Lo primero que detectaron fue que la casa estaba inundada de monóxido de carbono, tanto así que uno de los oficiales que acudió al llamado de emergencia requirió atención médica al resultar afectado.
La tragedia está bajo investigación y será hasta el miércoles que se conozca la autopsia que se sabrá de la causa de muerte.
Informes preliminares indican que al parecer los hondureños, tras regresar de su jornada laboral, "dejaron el vehículo encendido, ingresaron a su habitación (olvidando apagar el motor), lo que habría generado la tragedia", relató la defensora de Derechos Humanos, Itsmania Platero.
Al quedarse el vehículo encendido "por las rendijas entró el monóxido de carbono, provocando la muerte instantánea de las víctimas", explicó la defensora al lamentar el trágico final de los compatriotas y sus amigos.
Preliminarmente, se conoce que el vehículo pertenecía a Roberto Carlos y que él compartía residía en la vivienda junto a sus amigos, con quienes además trabajaba.
Tras la tragedia, la Cancillería de Honduras hizo un llamado a los familiares de los compatriotas fallecidos para que se comuniquen con las autoridades consulares y reciban apoyo en el proceso de repatriación.
Flavia Zamora, directora de Asuntos Consulares, confirmó que se brinda acompañamiento a las familias de Roberto Carlos Rodríguez Salazar, de El Paraíso, y Marlon Danilo Lalín Morales, de Colón, mientras que los restos de Lesly Jeana Castillo Valencia, de 18 años, serán sepultados en Estados Unidos, donde reside su madre.