¿Nuevo amor? Shakira es vista con actor mexicano y desata rumores de romance

Los Ángeles, California.- A cuatro años de su mediática separación del exfutbolista Gerard Piqué, la cantante Shakira vuelve a estar en el centro de los rumores sobre su vida sentimental, tras ser vista junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en un hotel de Los Ángeles.
La intérprete colombiana fue captada durante un encuentro con el protagonista de la serie "El abogado Lincoln", producción que impulsó su carrera internacional. Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se les ve en el hobie del hotel a pocos centrímetros, donde numerosos usuarios especularon sobre la posibilidad de que entre ambos exista algo más que una amistad.
Las fotografías desataron una ola de comentarios y teorías entre los seguidores de ambas celebridades, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la naturaleza de su encuentro.
Pese a los rumores, Shakira ha manifestado recientemente en entrevistas concedidas a medios estadounidenses que su prioridad sigue siendo su familia y su carrera artística. La barranquillera aseguró que, por ahora, no contempla iniciar una nueva relación sentimental.
"Solo estoy pensando en criar a mis hijos, no veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores", expresó la cantante.
Sin embargo, la aparición pública junto a García-Rulfo ha sido suficiente para revivir las especulaciones sobre un posible nuevo capítulo en la vida amorosa de la artista.