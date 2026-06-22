Iroshka Elvir asegura que el MP investiga a periodista por supuesta violencia de género

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Iroshka Elvir aseguró que el Ministerio Público (MP) comenzó investigaciones contra el periodista Armando Villanueva por presuntos delitos de violencia de genero, proceso en el que también fue citada para rendir su testimonio.

Según explicó, además de presentar una denuncia formal ante el ente acusador, recibió comunicación oficial sobre las diligencias que se desarrollan alrededor del caso.

“Se me notificó que hay una investigación contra el señor Armando Villanueva por violencia de género, y se me solicitó dar una cita para poder dar mi testimonio, y para que ellos levanten un acta de lo que yo voy a declarar por los hechos que ocurrieron el día que él me agredió verbalmente, y que no solamente ha sido ese día”, declaró.

Elvir indicó que la Fiscalía busca incorporar su relato a través de un acta oficial —como parte de las diligencias encaminadas a esclarecer las denuncias presentadas por la parlamentaria el pasado 17 de junio— en el que acusa al periodista de violentar sus derechos al honor.

El proceso, según explicó, permitirá que las autoridades conozcan en detalle los episodios que señala como agresiones verbales, que además atribuye al comunicador.

La diputada insistió en que su decisión de acudir a las instancias fiscales busca sentar un precedente, y que los señalamientos en su contra no corresponden a un hecho aislado, sino a una conducta que, según dijo, se ha prolongado durante varios meses.