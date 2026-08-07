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Hondureño está hospitalizado en México tras sufrir quemaduras en incendio; familia pide ayuda

Un hondureño permanece hospitalizado en México tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado durante un incendio. Su familia pide ayuda para costear el tratamiento

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 21:33
Hondureño está hospitalizado en México tras sufrir quemaduras en incendio; familia pide ayuda

El hondureño tiene quemaduras de segundo y tercer grado.

 Foto: Cortesía

Ciudad de México, México.- El hondureño Juan Antonio Rivera Suazo permanece hospitalizado en México luego de resultar gravemente herido durante un incendio registrado en el apartamento donde residía, una situación que ahora mantiene a su familia en la búsqueda de apoyo para afrontar los gastos médicos.

El compatriota sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes de su cuerpo, por lo que requiere atención especializada y seguimiento médico mientras permanece ingresado en un centro hospitalario.

La recuperación ha sido un importante desafío para sus familiares, debido a los costos que implican la hospitalización, los tratamientos y los procedimientos que necesita para atender las lesiones provocadas por el incendio.

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De acuerdo con sus allegados, el equipo médico que atiende a Rivera Suazo afirmó la necesidad de continuar con diferentes intervenciones para tratar su condición, por lo que la familia inició una campaña para recaudar fondos.

A través de las redes sociales, sus familiares hicieron un llamado a quienes tengan la posibilidad de contribuir económicamente y ayudar a cubrir las necesidades que enfrenta durante su recuperación.

“Cualquier ayuda, por muy pequeña que sea, nos será de gran ayuda”, expresaron sus allegados.

Además del apoyo económico, la familia pidió a la población mantener a Juan Antonio en sus oraciones mientras continúa hospitalizado en México y enfrenta el proceso de recuperación de las lesiones.

Las personas que deseen obtener información sobre cómo colaborar pueden comunicarse con sus familiares al número +504 9536-0878.

También se habilitó la cuenta de Banco Atlántida 6200067632, a nombre de María Erlinda Rivera Suazo, para quienes deseen realizar un aporte económico.

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Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

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