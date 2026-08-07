Hondureño está hospitalizado en México tras sufrir quemaduras en incendio; familia pide ayuda

Ciudad de México, México.- El hondureño Juan Antonio Rivera Suazo permanece hospitalizado en México luego de resultar gravemente herido durante un incendio registrado en el apartamento donde residía, una situación que ahora mantiene a su familia en la búsqueda de apoyo para afrontar los gastos médicos.
El compatriota sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes de su cuerpo, por lo que requiere atención especializada y seguimiento médico mientras permanece ingresado en un centro hospitalario.
La recuperación ha sido un importante desafío para sus familiares, debido a los costos que implican la hospitalización, los tratamientos y los procedimientos que necesita para atender las lesiones provocadas por el incendio.
De acuerdo con sus allegados, el equipo médico que atiende a Rivera Suazo afirmó la necesidad de continuar con diferentes intervenciones para tratar su condición, por lo que la familia inició una campaña para recaudar fondos.
A través de las redes sociales, sus familiares hicieron un llamado a quienes tengan la posibilidad de contribuir económicamente y ayudar a cubrir las necesidades que enfrenta durante su recuperación.
“Cualquier ayuda, por muy pequeña que sea, nos será de gran ayuda”, expresaron sus allegados.
Además del apoyo económico, la familia pidió a la población mantener a Juan Antonio en sus oraciones mientras continúa hospitalizado en México y enfrenta el proceso de recuperación de las lesiones.
Las personas que deseen obtener información sobre cómo colaborar pueden comunicarse con sus familiares al número +504 9536-0878.
También se habilitó la cuenta de Banco Atlántida 6200067632, a nombre de María Erlinda Rivera Suazo, para quienes deseen realizar un aporte económico.