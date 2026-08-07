Hondureño está hospitalizado en México tras sufrir quemaduras en incendio; familia pide ayuda

Ciudad de México, México.- El hondureño Juan Antonio Rivera Suazo permanece hospitalizado en México luego de resultar gravemente herido durante un incendio registrado en el apartamento donde residía, una situación que ahora mantiene a su familia en la búsqueda de apoyo para afrontar los gastos médicos.

El compatriota sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes de su cuerpo, por lo que requiere atención especializada y seguimiento médico mientras permanece ingresado en un centro hospitalario.

La recuperación ha sido un importante desafío para sus familiares, debido a los costos que implican la hospitalización, los tratamientos y los procedimientos que necesita para atender las lesiones provocadas por el incendio.