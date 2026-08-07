Cierran paso a la salida a Valle de Ángeles la noche de este viernes: este es el horario

El funcionario explicó que el cierre será de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana, por lo que los conductores deberán tomar en cuenta las restricciones al momento de circular por este sector.

Tegucigalpa, Honduras. El paso de nivel Juan Manuel Gálvez, ubicado en la salida al municipio de Valle de Ángeles, permanecerá cerrado la noche de este viernes 7 de agosto, debido a trabajos de reparación e instalación de una estructura de soporte, informó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana.

Carrasco señaló que los conductores que circulen desde otros sectores de la capital encontrarán restricciones para utilizar las rutas habituales.

Durante el período de cierre, el acceso hacia Valle de Ángeles tendrá una única conexión habilitada. “Es importante mencionar que el único acceso hacia Valle de Ángeles después de las nueve de la noche es sobre el anillo periférico”, detalló.

“Ya si usted viene de la zona de Los Próceres o de la 21 de Octubre no habrá paso”, advirtió.

Asimismo, tampoco estará habilitado el paso para quienes se desplacen desde la zona de San Miguel por el anillo periférico hacia el túnel de la 21 de Octubre.

“Si viene de la parte de San Miguel sobre el anillo hacia el túnel de la 21, tampoco habrá paso”, indicó el gerente de Movilidad Urbana.

Ante estas restricciones, Carrasco explicó que los conductores que necesiten desplazarse hacia Valle de Ángeles deberán utilizar la conexión existente entre el anillo periférico y la salida hacia ese municipio. “Realmente, la única salida que van a tener es sobre la conexión que existe entre el anillo y la salida de Valle de Ángeles”.



El cierre nocturno obedece a los trabajos de reparación del puente de paso de nivel Juan Manuel Gálvez. De acuerdo con Carrasco, las labores contemplan la instalación de una viga capitel.

“Se va a hacer la instalación de una viga capitel, que es una viga de soporte, es una estructura de ingeniería de soporte que ensancha y va a proteger a que no se vuelva a desestabilizar la estructura”, explicó.

De esta manera, el paso permanecerá cerrado entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m., mientras se desarrollan las labores de reparación. Los conductores deberán considerar la ruta habilitada por el anillo periférico para acceder a la salida hacia Valle de Ángeles durante ese horario.