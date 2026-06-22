Exempleados de la PGR denuncian a Dagoberto Aspra por no pagar prestaciones laborales

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de exempleados de la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el procurador general Dagoberto Aspra Iglesias, a quien señalan por presuntos despidos injustificados y por el incumplimiento en el pago de prestaciones y otros derechos laborales.

La acción fue presentada este 22 de junio por exservidores públicos que fueron separados de sus cargos desde febrero de 2026 y que aseguran no haber recibido hasta la fecha el pago de sus prestaciones laborales, pese al tiempo transcurrido desde su desvinculación.

De acuerdo con los denunciantes, la demora en los pagos se mantiene a pesar de que, según información oficial de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), los recursos destinados para cubrir dichas obligaciones ya habrían sido transferidos a la PGR.