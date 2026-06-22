CREE investiga posibles errores en facturación de RECO en Roatán y José Santos Guardiola

Tegucigalpa, Honduras.-La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) informó a los abonados de la Roatán Electric Company (RECO) en Roatán y José Santos Guardiola que mantiene en curso un proceso de revisión tras múltiples denuncias relacionadas con el último ciclo de facturación y la emisión de notas de débito y crédito vinculadas a ajustes tarifarios.
De acuerdo con el comunicado oficial, la CREE indicó que ha dado seguimiento a los reclamos de los usuarios y, en el marco de sus funciones de supervisión y fiscalización, ha identificado preliminarmente posibles inconsistencias en la forma en que se estarían calculando y aplicando algunos ajustes en las facturas emitidas por la empresa distribuidora.
La entidad reguladora detalló que ha requerido a RECO la entrega de información técnica, comercial y de facturación con el objetivo de realizar una verificación detallada, abonado por abonado y período por período, para confirmar que los cobros y créditos aplicados correspondan estrictamente a la tarifa autorizada y a la metodología aprobada por el ente regulador.
La CREE advirtió que, en caso de comprobarse errores o aplicaciones incorrectas de los ajustes tarifarios, se adoptarán las medidas regulatorias correspondientes, incluyendo la obligación de realizar correcciones o acreditaciones a favor de los usuarios afectados.
Mientras se desarrolla el proceso de revisión, la institución recomendó a los abonados conservar las notas de crédito o débito emitidas recientemente por RECO, como respaldo para cualquier verificación futura.
Asimismo, la CREE aclaró que esta investigación no suspende la obligación de los usuarios de pagar sus facturas dentro de los plazos establecidos.
La comisión reiteró que dará a conocer oportunamente los resultados de la revisión y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de los usuarios y la transparencia en la facturación del servicio eléctrico.