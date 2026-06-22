CREE investiga posibles errores en facturación de RECO en Roatán y José Santos Guardiola

Tegucigalpa, Honduras.-La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) informó a los abonados de la Roatán Electric Company (RECO) en Roatán y José Santos Guardiola que mantiene en curso un proceso de revisión tras múltiples denuncias relacionadas con el último ciclo de facturación y la emisión de notas de débito y crédito vinculadas a ajustes tarifarios.

De acuerdo con el comunicado oficial, la CREE indicó que ha dado seguimiento a los reclamos de los usuarios y, en el marco de sus funciones de supervisión y fiscalización, ha identificado preliminarmente posibles inconsistencias en la forma en que se estarían calculando y aplicando algunos ajustes en las facturas emitidas por la empresa distribuidora.

La entidad reguladora detalló que ha requerido a RECO la entrega de información técnica, comercial y de facturación con el objetivo de realizar una verificación detallada, abonado por abonado y período por período, para confirmar que los cobros y créditos aplicados correspondan estrictamente a la tarifa autorizada y a la metodología aprobada por el ente regulador.