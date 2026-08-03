Dictan arresto domiciliario para exdiputado suplente Víctor Hugo Romero, acusado por un asesinato

Tegucigalpa, Honduras.-El exdiputado suplente del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero, capturado en junio pasado por su presunta vinculación con un homicidio y asociación para delinquir, pasará de prisión preventiva a arresto domiciliario con vigilancia policial, informó este lunes una fuente judicial.

Una juez con jurisdicción nacional declaró "con lugar" la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa del exparlamentario por el departamento de Copán (oeste), y aceptó la fianza económica ofrecida, cuyo monto no se especificó, indicó el Poder Judicial en sus redes sociales.