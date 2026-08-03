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Dictan arresto domiciliario para exdiputado suplente Víctor Hugo Romero, acusado por un asesinato

Una juez con jurisdicción nacional declaró "con lugar" la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa del exparlamentario y aceptó la fianza económica ofrecida

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 18:55
Dictan arresto domiciliario para exdiputado suplente Víctor Hugo Romero, acusado por un asesinato

El exdiputado suplente del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El exdiputado suplente del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero, capturado en junio pasado por su presunta vinculación con un homicidio y asociación para delinquir, pasará de prisión preventiva a arresto domiciliario con vigilancia policial, informó este lunes una fuente judicial.

Una juez con jurisdicción nacional declaró "con lugar" la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa del exparlamentario por el departamento de Copán (oeste), y aceptó la fianza económica ofrecida, cuyo monto no se especificó, indicó el Poder Judicial en sus redes sociales.

¿De qué acusan al exdiputado de Libre? Este es el caso por el que fue capturado

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Redacción web
Agencia EFE

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